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Consumer Court Indian Railways Penalty 1 3 Lakh Verdict Train Delay Compensation Know In Details

ट्रेन लेट होने के चलते छूटी फ्लाइट तो कोर्ट पहुंचा शख्स, अब भारतीय रेलवे को चुकाना पड़ेगा 1.30 लाख का हर्जाना, पूरा मामला सुन आप भी रह जाएंगे दंग

Consumer court Indian Railways Penalty 1.3 Lakh: ओडिशा कंज्यूमर कोर्ट ने इंडियन रेलवे को1.30 लाख रुपये का हर्जाना भरने के आदेश दिए. कंज्यूमर कोर्ट ने फैसले में कहा कि बिना किसी असाधारण परिस्थिति चलते के ट्रेन की देरी स्वीकार्य नहीं है और यात्रियों को हुए नुकसान की भरपाई करना रेलवे की जिम्मेदारी है. इस मामले में शख्स ने दावा किया था कि ट्रेन लेट होने के चलते उसकी फ्लाइट छूट गई थी.

ट्रेन लेट होने पर इंडियन रेलवे पर लगा 1.30 लाख रुपये का जुर्माना

क्या आप भी ट्रेन लेट होने पर सिर्फ अपनी किस्मत को कोसते हुए चुपचाप बैठ जाते हैं? ओडिशा के एक जागरूक यात्री ने ऐसा नहीं किया और रेलवे की लापरवाही को कोर्ट में चुनौती दी. नतीजा यह हुआ कि रेलवे को न केवल अपनी गलती माननी पड़ी, बल्कि यात्री को हुए नुकसान और मानसिक परेशानी के बदले हर्जाने का भुगतान भी करना पड़ेगा. आइए जानते हैं पूरा मामला…

ओडिशा कंज्यूमर कोर्ट का बड़ा फैसला

ओडिशा के बलांगीर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने भारतीय रेलवे को सेवा में कमी (Deficiency in Service) का दोषी पाते हुए 1.30 लाख रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया है. जिला कंज्यूमर कोर्ट ने ये फैसला 18 अप्रैल को सुनाया. कंज्यूमर कोर्ट ने शख्स की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए कहा कि यात्रियों का समय भी कीमती है और बिना किसी ठोस कारण के ट्रेन की देरी के लिए रेलवे पूरी तरह जवाबदेह है.

किस बात से नाराज होकर यात्री पहुंचा था कोर्ट?

असल में मामला अगस्त 2024 का है, जब चांदी प्रसाद खमारी नामक यात्री ने झारसुगुड़ा से हावड़ा के लिए ट्रेन संख्या 12129 में टिकट बुक की थी. ट्रेन को तड़के सुबह 3:55 बजे हावड़ा पहुंचना था. डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद उन्हें गुवाहाटी जाना था. इसके लिए उन्होंने सुबह 8:05 बजे की गुवाहाटी फ्लाइट बुक की. अगर ट्रेन सही समय पर स्टेशन पहुंचती, तब भी उनके पास फ्लाइट पकड़ने के लिए 4 घंटे का एक्सट्रा समय था, लेकिन ट्रेन अपने निर्धारित समय से लगभग 7 घंटे देरी से पहुंची. ट्रेन के लेट होने के चलते शख्स ना केवल फ्लाइट छूटा, बल्कि उन्हें गुवाहाटी पहुंचने के लिए दोबारा महंगी टिकट बुक करानी पड़ी. यात्री ने दावा किया कि उन्होंने बार-बार रेलवे अधिकारियों से संपर्क किया और देरी के बारे में पूछा, लेकिन उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला.

रेलवे की दलील

अदालत में रेलवे ने तर्क दिया कि ट्रेनों का परिचालन कई तकनीकी और परिचालन कारणों पर निर्भर करता है और समय की कोई निश्चित गारंटी नहीं दी जा सकती. रेलवे ने यह भी कहा कि कुछ देरी उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर थी. हालांकि, कोर्ट ने इन तर्कों को खारिज करते हुए कहा कि रेलवे एक एकीकृत सार्वजनिक सेवा है. कंज्यूमर कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने फैसले नॉर्दर्न वेस्टर्न रेलवे बनाम संजय शुक्ला मामले का हवाला देते हुए कहा कि रेलवे को यह साबित करना होगा कि देरी किसी ‘असाधारण परिस्थिति’ के कारण हुई थी, जिसे वह साबित नहीं कर सका.

1.30 लाख का जुर्माना कैसे?

कंज्यूमर कोर्ट ने शुरू में रेलवे को फ्लाइट कैंसिलेशन के लिए 20,000 रुपये मानसिक प्रताड़ना के लिए 30000 रुपये और अदालती खर्च के लिए 5,000 रुपये देने का आदेश दिया था, लेकिन रेलवे ने 30 दिनों के भीतर इस आदेश का पालन नहीं किया. वहीं, देरी के चलते कोर्ट ने 500 रुपये प्रतिदिन का जुर्माना लगाया. 200 से अधिक दिनों तक भुगतान न करने के कारण यह पेनल्टी बढ़कर लगभग 1.3 लाख रुपये हो गई. अंतत: 19 अप्रैल के दिन रेलवे ने शख्स को हुए नुकसान और कंज्यूमर कोर्ट के फैसले के बाद 1.30 लाख रुपये का भुगतान कर दिया.

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