नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को कहा कि 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल कर रहे दिल्ली के उपभोक्ताओं को बिल के रूप में कोई भुगतान नहीं करना होगा. केजरीवाल ने घोषणा की कि दिल्ली सरकार 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल कर रहे दिल्ली के उपभोक्ताओं को पूरी सब्सिडी देगी. बता दें कि बुधवार को देश की राजधानी के बिजली नियामक दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) ने 2019-20 के लिए नई बिजली दरें घोषित की थीं. इसके तहत मीटर के किराये को कम और प्रति इकाई बिजली की दरों को बढ़ाया गया है.

लगातार पांचवें साल बिजली की दरों में बढ़ोतरी नहीं करने का दावा

मुख्‍यमंत्री ने बताया कि 201 से 401 यूनिट तक बिजली के इस्तेमाल पर भी सरकार 50 प्रतिशत सब्सिडी देती रहेगी. डीईआरसी के बिजली में कमी करने के बाद बुधवार देर शाम को सीएम केजरीवाल ने कहा था कि राष्ट्रीय राजधानी में लगातार पांचवें साल बिजली की दरों में बढ़ोतरी नहीं की गई है.

देश में अब सबसे कम बिजली दरें दिल्ली में

केजरीवाल ने ट्वीट किया था, दिल्लीवालों को बधाई, लगातार पांचवे साल बिजली की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं, बल्कि लगातार पांचवे साल बिजली की दरों में कटौती की गई है. देश में अब सबसे कम बिजली दरें दिल्ली में हैं. साथ में यहां हफ्ते के सातों दिन 24 घंटे बिजली आपूर्ति भी है.

Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal: Those in Delhi, who consume up to 200 units of electricity, need not pay their electricity bills; they will get a zero electricity bill. Consumers of 201-400 units of electricity will receive approximately 50% subsidy. pic.twitter.com/j7cdmwH3Qz

