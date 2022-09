कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ी यात्रा पर हैं, कल (शुक्रवार को) वह तमिलनाडु में थे, इसी दौरान कन्याकुमारी जिले में उनकी मुलाकात एक पादरी से हुई, जिस पर सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है. दरअसल उनकी मुलाकात का एक वीडियो सामने आया है जहां राहुल गांधी, पादरी से पूछते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या यीशु, भगवान का ही एक रूप हैं, क्या सच में ऐसा है? इस पर पादरी जार्ज पोन्निया ने जवाब दिया कि वह ही असली भगवान हैं, शक्ति देवी और बाकी देवताओं की तरह नहीं. लोगों की नाराजगी है कि पादरी की इस टिप्पणी पर राहुल गांधी शांत रहे, उन्होंने कोई विरोध नहीं किया.Also Read - आरएसएस ने किया भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन ?, जानिए राहुल गांधी पर क्या बोले संघ के नेता

Jesus Christ is the god, only real god, not like Sakthi & other gods-

George ponnaiya telling Rahul Gandhi about his religion pic.twitter.com/04oEGOzoFY

— Tajinder Pal Singh Bagga (@TajinderBagga) September 10, 2022