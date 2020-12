Year Ender 2020 – Controversies and Crisis of 2020: देश और दुनिया में फैली कोविड-19 महामारी के कारण साल 2020 सबसे कठिन वर्षो में से एक रहा. इस साल आम आदमी के अलावा सरकारों ने भी कई चुनौतियों का सामना किया. Also Read - Newsmaker Of The Year 2020: रुबिना और भारती सिंह से आगे निकलीं शहनाज गिल, ट्विटर पर मिले सबसे ज्यादा वोट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार द्वारा दिसंबर 2019 में विवादास्पद कानून – नागरिकता संशोधन अधिनियम या सीएए (CAA) – लागू किए जाने के बाद देश में सबसे बड़ी और सबसे हिंसक अशांति के बीच वर्ष 2020 की शुरुआत हुई थी. हालांकि, जब कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण प्रदानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन की घोषणा की तो फिर सीएए आन्दोलन को शांत हो गया.

वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था में जहां पहले से ही गिरावट देखी जा रही है, महामारी ने उसे मंदी में तब्दील कर दिया. कोरोना ने 1929 की मंदी के बाद से वैश्विक अर्थव्यवस्था को सबसे खराब मंदी की ओर धकेल दिया, जिससे हजारों लोग बेरोजगार हो गए. इसके बाद जब सार्वजनिक गतिविधियां फिर से शुरू हुईं, तो तमाम सुधारों ने उथल-पुथल का एक और दौर पैदा किया. साल 2020 में ऐसे कई संकट आए जिनका आम आदमी से लेकर सरकारों ने सामना किया.

आइए आज भारत में हुए कुछ ऐसे ही सुधारों, विरोध प्रदर्शनों और घोटालों पर नजर डालते हैं जिन्होंने साल 2020 को पूरी तरह बदल दिया.

1. सीएए विरोध प्रदर्शन (CAA Protest)

साल की शुरुआत ही ऐसे विरोध प्रदर्शन के साथ हुई जिसने एक बड़े दंगे का रूप लिया और भारत की राजनीति को एक अलग ही दिशा दी. इस सबकी शुरुआत पिछले साल 12 दिसंबर को हुई थी जब भारत सरकार द्वारा विवादास्पद NRC (नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर) के साथ जुड़े नागरिकता संशोधन अधिनियम को पास किया गया था. इस कानून के पास होने के बाद पूरे देश में जगह-जगह पर प्रदर्शन हुए लेकिन जनवरी 2020 तक, फोकस मुख्य रूप से दिल्ली के शाहीन बाग पर शिफ्ट हो गया. यहां महिलाओं के एक समूह को सीएए के खिलाफ विरोध करने के लिए हजारों अन्य लोगों ने ज्वाइन किया.

दिल्ली के शाहीन बाग में कई महीनों से नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में प्रदर्शन होता रहा. ये लोग केंद्र सरकार के नागरिकता संशोधन कानून का विरोध कर रहे थे, जिसको केंद्र सरकार ने संसद के दोनों सदनों से पारित कर कानून बनाया था. इस कानून के तहत बांग्लादेश अफगानिस्तान, पाकिस्तान से आये हिंदू सिख बौद्ध, जैन और ईसाई धर्म के प्रवासियों के लिए नागरिकता के नियम को आसान बनाया गया है.

2. उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगे (Northeast Delhi Riots)

CAA- का विरोध फरवरी में हिंसक राजनीतिक उथल-पुथल में बदल गया. इस कानून के समर्थक और विरोधी समूहों के बीच खूब विवाद हुआ. प्रदर्शन स्थल पर गोलियां भी चलीं. ये कहना गलत नहीं होगा कि दिल्ली दंगों की पृष्ठभूमि शाहीन बाग में हुए सीएए प्रोटेस्ट से बनी. एंटी सीएए विरोध प्रदर्शन करने वाले समूह के खिलाफ इस कानून का समर्थन करने वालों ने भी विरोध मार्च निकाला. यहां से झगड़े के बीच बोते चले गए. दिलचस्प बात यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा भारत की पहली राजकीय यात्रा के दौरान दिल्ली में हिंसा चरम पर थी. दिल्ली के सांप्रदायिक दंगों में कम से कम 53 लोगों की मौत हुई और सैकड़ों अन्य घायल हुए. इस दंगे ने ’नमस्ते ट्रम्प’ कार्यक्रम पर भी छाप छोड़ी. दिल्ली दंगे पर पुलिस की आंतरिक रिपोर्ट में कहा गया, “22 फरवरी, 2020 को रात करीब 10:30 बजे 500 महिलाओं ने नागरिक संशोधन कानून और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के खिलाफ जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के पास प्रदर्शन शुरू किया. उन्हें देखकर करीब 2000 स्थानीय युवा भी शामिल हुए.” पुलिस के मुताबिक 23 की शाम पांच बजे दंगे शुरू हुए.

3. कोरोना वायरस (Coronavirus)

कोरोना वायरस की शुरुआत पिछले साल यानी 2019 में चीन से हुई. दिसंबर 2019 में कोरोना का पहला मामला पाया गया था. वुहान शहर के नए हिस्से में स्थित है हुआनान सीफूड मार्केट छोटे छोटे दुकानदारों से भरा है और यह बाजार हर तरह के मांस, मछलियों के लिए एक तरह से हब है. कहा जाता है कि यहीं से कोरोना की शुरुआत हुई. बाद में फरवरी में, WHO ने इसे वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया.

चीन से फैले इस वायरस ने पूरी दुनिया पर ब्रेक लगा दिया. भारत सहित कई देश महीनों तक बंद रहे. इस दौरान मोदी सरकार की कड़ी परीक्षा हुई. अब तक, COVID-19 महामारी ने दुनिया भर में 1.73 मिलियन से अधिक लोगों की जान ली है. अमेरिका इस बीमारी का सबसे ज्यादा प्रभावित देश है. उसके बाद भारत का नंबर है. फिलहाल ये साल जाते-जाते एक अच्छा संकेत ये दे रहा है कि कोरोना की वैक्सीन लगभग बनकर तैयार हैं. यहां तक कि कई देशों में टीकाकरण शुरू भी हो चुका है.

4. प्रवासी संकट (Migrant crisis)

भारत में कोरोना वायरस का प्रकोप मार्च में कंट्रोल से बाहर पहुंच गया. वायरस के प्रसार को रोकने के लिए पीएम मोदी को अचानक कड़े लॉकडाउन की घोषणा करने के लिए मजबूर होना पड़ा, सभी कार्यालयों, परिवहन और सार्वजनिक स्थानों को बंद कर दिया गया, जिससे बेरोजगारी में भारी वृद्धि हुई. काम करने या रहने के लिए कोई जगह नहीं होने और यात्रा करने का कोई साधन न होने के चलते प्रवासी मजदूर पैदल ही अपने-अपने घरों के लिए निकल पड़े. अपने बच्चों और उनकी पीठ पर भारी सामान के साथ वे अपने गृहनगर की ओर चलने लगे. ये कोरोना वायरस के साथ-साथ भारत में एक और बड़ा संकट था. कई लोगों की जानें गईं, औरंगाबाद में रेल पटरी पर सो रहे 16 प्रवासी मजदूरों की कटकर मौत गई थी. लेकिन दुख की बात ये है कि सरकार के पास इसका कोई स्पष्ट आंकड़ा तक नहीं है.

5. आर्थिक मंदी (Economic recession)

साल 2020 को अगर संकटों का साल कहा जाए तो गलत नहीं होगा. कोरोना के साथ-साथ प्रवासी संकट से जूझ रही मोदी सरकार के सामने एक और मुसीबत हांथ फैलाए खड़ी थी.. वो है आर्थिक मंदी. भारत की अर्थव्यवस्था पहले से ही ढलान पर थी… कोरोना ने उसको जोर का धक्का दिया और रेल पटरी से उतर गई. अनचाही ‘मंदी’ ने सरकार को उद्योगों, उत्पादन घरों और सरकारी कार्यालयों को फिर से खोलने के लिए मजबूर कर दिया. हालांकि, इस पुनरुद्धार अवधि के दौरान, मोदी सरकार ने व्यापक सुधारों को लागू करने के अवसर का उपयोग किया, यहां तक कि उनमें से कुछ ने और अधिक संकट पैदा किए. कोरोना वायरस संकट के बीच 27 नवंबर को दूसरी बार जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े आए जिसके मुताबिक वित्त वर्ष 2020-21 की दूसरी यानी सितंबर तिमाही में जीडीपी ग्रोथ निगेटिव में 7.5 फीसदी रही है. वित्त वर्ष की पहली यानी जून की तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था में करीब 24 फीसदी की भारी गिरावट आ चुकी है.

6. भारत-चीन विवाद (India-China Face-off)

कोरोना के साथ-साथ ये विवाद भी जारी है और अभी तक इसका कोई ठोस हल नहीं निकला है. भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास आठ महीने से तनाव की स्थिति बरकरार है. कई स्तरों की बातचीत के बावजूद कोई सफलता नहीं मिली है और गतिरोध जारी है. 15 जून को, गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प में कम से कम 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे और अज्ञात चीनी सैनिक मारे गए. तब से पूर्वी लद्दाख के चुशुल में भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को सुलझाने और गतिरोध समाप्त करने के लिए सैन्य वार्ता जारी है. दोनों ही देश सीमा पर आगे के हिस्सों पर तैनात सैनिकों को पीछे हटाने को लेकर सैन्य वार्ता कर रहे हैं.

7. स्कूल, छात्र और प्रतियोगी परीक्षा (Schools, Students and Competitive Exams)

COVID-19 के प्रकोप ने छात्रों, शिक्षकों को बुरी तरह प्रभावित किया. लगभग सभी स्कूल अभी बंद हैं. राज्य एहतियातन स्कूल खोल रहे हैं. भले ही केंद्र सरकार ने COVID बैच के लिए पाठ्यक्रम को कम कर दिया, लेकिन शिक्षकों और छात्रों ने आशंका जताई कि पाठ्यक्रम से कुछ प्रमुख अध्यायों को खंगालने से वर्तमान बैच की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी प्रभावित हो सकती है. कुछ बड़े संस्थान जैसे आईआईटी, आईआईएम, एमिटी यूनिवर्सिटी एवम् अन्य ने ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली का इस्तेमाल कर अपने छात्रों को सहयोग करने की पूरी कोशिश की है परन्तु ऐसे संस्थान गिनती भर के ही हैं.

8. भव्य राम मंदिर भूमि पूजन (Ram Mandir Bhoomi Pujan)

सुप्रीम कोर्ट द्वारा राम मंदिर के निर्माण को लेकर फैसला दिए जाने के महीनों बाद, इस साल अगस्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 साल बाद पवित्र शहर अयोध्या में ‘भूमि पूजन’ में भाग लेने के लिए गए. दिलचस्प बात यह रही कि राम मंदिर भूमि पूजन का भव्य समारोह 5 अगस्त को हुआ. इसी दिन जम्मू एवं कश्मीर से धारा 370 को निरस्त करने की पहली वर्षगांठ भी थी. जिसको लेकर काफी विवाद हुआ.

9. हाथरस गैंगरेप मामला और पीड़िता का आधी रात में दाह संस्कार (Hathras Gang Rape Case)

इस साल 14 सितंबर को हाथरस में ऊंची जाति के चार पुरुषों ने कथित तौर पर दलित युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और बेरहमी से पिटाई की. इलाज के दौरान 29 सितंबर को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में युवती की मौत हो गई. जिसके बाद पुलिस ने परिवार की मंजूरी के बिना पीड़िता का देर रात दाह संस्कार कर दिया था. परिवार की मंजूरी लिए बिना रात में उसका दाह संस्कार कर दिए जाने से पूरे देश में गुस्सा फैल गया था. इस केस ने पुरे देश को हिला दिया था. केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) दो महीने से अधिक समय से जांच में जुटी हुई है. इस बीच एजेंसी ने 18 दिसंबर को हाथरस की एक स्थानीय अदालत में चार आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र (चार्जशीट) दाखिल किया था.

10. किसान आंदोलन (Farmers’ protest)

साल 2020 अपनी समाप्ति की ओर है लेकिन किसान आन्दोलन अभी भी जारी है. किसान केंद्र के तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर महीने भर से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. हजारों किसान कपकंपाती ठंड में दिल्ली के इलाकों में केंद्र के कृषि कानूनों का लगातार विरोध कर रहे हैं, केंद्र से “MSP को वैध” करने की मांग कर रहे हैं. आंदोलनकारी किसान यूनियन मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से हैं, लेकिन हजारों किसान अन्य राज्यों से भी ‘दिल्ली चलो’ के विरोध में शामिल हो रहे हैं.

ये हैं वो तीन कानून-

1. कृषक उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सरलीकरण) विधेयक 2020

2. कृषक (सशक्तिकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020

3. आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक -2020