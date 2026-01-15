Hindi India Hindi

Controversy On Viral Video Of Arabic Dress At Har Ki Pauri In Haridwar Police Take Action

हरिद्वार हर की पौड़ी पर शेख लिबास में वीडियो बनाना पड़ा महंगा! पुलिस ने सिखाया सबक, देखें VIDEO

Viral Video Har Ki Pauri: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दो युवक हरिद्वार के हर की पौड़ी पर शेख का लिबास पहनकर वीडियो बनाते नजर आए. इसके बाद वहां विवाद खड़ा हो गया.

Viral Video Har Ki Pauri: सोशल मीडिया पर हरिद्वार में हर की पौड़ी का एक वीडियो बहुत छाया हुआ है, जिसमें दो युवक अरबी स्टाइल के कपड़ों में घाटों पर घूमते दिखाई देते हैं. इस घटना के बाद उत्तराखंड पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी. इन लोगों को शहर के सबसे धार्मिक स्थलों में एक, हर की पौड़ी के मालवीय घाट और आसपास के इलाकों में घूमते हुए देखा गया. यह विवाद ऐसे वक्त पर खड़ा हुआ है जब कुंभ इलाकों के घाटों पर गैर-हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठ रही है. इसी कड़ी में इन युवकों का अरबी वेशभूषा में दिखने की वजह से लोगों के बीच चर्चा हो रही है.

इन्फ्लुएंसर बताकर वीडियो बनाया

वीडियो में दोनों लड़के पुजारियों को अपना नाम हबीबुल्लाह और हबीबी बताते हैं. उन्होंने कहा कि वे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और दुबई के रहने वाले हैं. साथ ही , अपने यूट्यूब चैनल के लिए वीडियो बनाते है. घाट के पुजारियों ने पहले इसकी जानकारी अपने संगठन गंगा सभा को दी और फिर पुलिस को सूचित करते है. लेकिन जब तक वहां पहुंचती है, वह दोनों वहां से निकल चुके थे.

Two youths dressed as Arabs were spotted at Har-Ki-Pauri, Haridwar amid debate over the ban on the entry of non Hindus at Ganga ghats. Purohits informed police. #haridwar #Arab #uttarakhand pic.twitter.com/NUQi8W2zd6 — Anupam Trivedi (@AnupamTrivedi26) January 13, 2026

शेखी लिबास में घाट पर विवाद

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह घटना का वीडियो 13 जनवरी 2026 का बताया गया है. जब दो लड़के शेख के लिबास में घाटों पर लोगों के साथ फोटो खिंचाते नजर आते हैं. स्थानीय लोगों ने जब दोनों को इस पहनावे में देखा तो उन्हें टोका और वहां से जाने के लिए कहते है. इस बात पर वे कहते है कि वे भारत में कहीं भी घूमने के लिए जा सकते हैं. लेकिन विरोध बढ़ता देख, दोनों ने वहीं पर अपने चेंज करते है और वहां से भाग जाते है.

व्यूज के लिए बनाया वीडियो

पुलिस की जांच में सामने आया कि ये दोनों युवक फिलहाल सिडकुल के रावली महदूद इलाके में रह रहे हैं. सूचना मिलते ही पुलिस कुछ ही घंटों के अंदर दोनों को हिरासत में ले लिया और उनसे पूछताछ शुरू करती है. दोनों ने पुलिस को बताया कि हर की पौड़ी पर वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ व्यूज, लाइक और कमेंट ज्यादा से ज्यादा पाना था. दोनों ने इसके वीडियो के लिए सार्वजनिक रूप से खेद जताया है, साथ ही कहा आगे इस तरह की कोई भी वीडियो नहीं बनेगी.

