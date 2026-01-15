  • Hindi
क्या पुरानी पेट्रोल और डीजल कारों को EV में बदला जा सकता है? जानिए इसमें आएगा कितना खर्च

EV Conversion Cost: बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ईवी को प्रोत्साहन दे रही है, जिसमें पुरानी डीजल और पेट्रोल कारों को EV बदलना भी शामिल है.

EV Conversion Cost: दिल्ली में हर साल सर्दियों के मौसम में हवा का प्रदूषण बहुत गंभीर हो जाता है. ठंड के कारण धुआं और जहरीली गैसें हवा में फंस जाती हैं, जिससे लोगों को सांस लेने में परेशानी होती है. गाड़ियों से निकलने वाला धुआं इस प्रदूषण का बड़ा कारण है. सरकार ने कई बदलाव किए हैं, जैसे सख्त नियम, साफ ईंधन और स्मॉग टावर, लेकिन समस्या अभी भी बनी हुई है. ऐसे में इलेक्ट्रिक वाहन एक अच्छा विकल्प बनकर सामने आ रहे हैं. इलेक्ट्रिक वाहन न धुआं छोड़ते हैं और न ही हवा को गंदा करते हैं. ऐसे में कई लोगों के मन में आ रहा है की क्या पुरानी डीजल और पेट्रोल कारों को EV में बदलवा सकते हैं. इस स्टोरी में हम आपको इसी के बारे में बता रहे हैं.

ईवी पॉलिसी 2.0

दिल्ली सरकार अपनी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2.0 लाने की तैयारी कर रही है. इसका मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल के लिए प्रेरित करना. इस नीति में ज्यादा सब्सिडी, स्थानीय स्तर पर निर्माण को बढ़ावा और चार्जिंग ढांचे को मजबूत करने की बात कही गई है. खास बात यह है कि अब पुराने पेट्रोल और डीजल वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदलने पर भी प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव है. पहले एक हजार वाहनों को बदलने पर सरकार 50 हजार रुपये तक की मदद दे सकती है.

पेट्रोल-डीजल गाड़ी वाहनों को ईवी में कैसे बदला जा सकेगा?

पेट्रोल या डीजल गाड़ी को इलेक्ट्रिक में बदलने के लिए एक खास किट लगाई जाती है. इस किट में इलेक्ट्रिक मोटर, बैटरी, कंट्रोलर, चार्जिंग सिस्टम और जरूरी वायरिंग होती है. इसमें पुराना इंजन और उससे जुड़े हिस्सों को हटाकर इलेक्ट्रिक सिस्टम लगाया जाता है. इसके बाद गाड़ी बैटरी से चलने लगती है, ठीक किसी नई इलेक्ट्रिक कार की तरह. इस पूरे बदलाव में लगभग 2 से 3.5 लाख रुपये तक का खर्च आ सकता है. हालांकि शुरुआत में खर्च ज्यादा लगता है, लेकिन लंबे समय में यह किफायती साबित हो सकता है.

इलेक्ट्रिक में बदलने के फायदे

इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाने का खर्च पेट्रोल और डीजल के मुकाबले बहुत कम होता है. बिजली सस्ती होती है, जिससे हर किलोमीटर पर खर्च घट जाता है. इससे समय के साथ अच्छी बचत होती है. दिल्ली में पेट्रोल गाड़ियों की उम्र 15 साल और डीजल की 10 साल तय है, लेकिन इलेक्ट्रिक में बदलने पर गाड़ी को ज्यादा समय तक चलाया जा सकता है. इससे पुरानी गाड़ी बेकार नहीं जाती. इसके अलावा, इलेक्ट्रिक गाड़ियां धुआं नहीं छोड़तीं, जिससे हवा साफ रहती है. इनकी मेंटेनेंस भी कम होती है, क्योंकि इसमें कम पुर्जे होते हैं और न तेल बदलवाने की जरूरत होती है, न एग्जॉस्ट सिस्टम की.

इलेक्ट्रिक में बदलने के नुकसान

हालांकि इस बदलाव के कुछ नुकसान भी हैं. पूरी गाड़ी के अहम हिस्सों को बदलने से उसकी मजबूती और सुरक्षा पर असर पड़ सकता है. इलेक्ट्रिक सिस्टम हाई वोल्टेज पर काम करता है, इसलिए खराब क्वालिटी के पुर्जे खतरनाक साबित हो सकते हैं. इसके अलावा, सही इंस्टॉलेशन और सर्विसिंग के लिए अच्छे तकनीशियन की जरूरत होती है, जो हर जगह आसानी से नहीं मिलते. सबसे बड़ी बात यह है कि गाड़ी को इलेक्ट्रिक में बदलने से उसकी रीसेल वैल्यू घट सकती है. साथ ही, 2 से 3 लाख रुपये का खर्च हर किसी के लिए आसान नहीं होता.

