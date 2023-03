राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने JNU को बताया सांस्कृतिक एकता का प्रतीक, मोदी सरकार के मंत्री बोले- ऐसी यूनिवर्सिटी देश में दूसरी नहीं

नई दिल्ली: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू) की तारीफ़ की है. यूनिवर्सिटी के छठे दीक्षांत समारोह में मुर्मू ने जेएनयू को देश की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक बताया. मुर्मू ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में बहुत बड़ा योगदान दिया है. मुर्मू ने कहा कि जेएनयू को मैं एक सार्थक और ऐतिहासिक महत्व के रूप में देखती हूं कि जेएनयू ने 1969 में महात्मा गांधी के जन्म शताब्दी वर्ष में कार्य करना शुरू किया था.’’ राष्ट्रपति ने कहा, ‘‘पूरे भारत के छात्र विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं और परिसर में एक साथ रहते हैं जो भारत और दुनिया के बारे में उनके दृष्टिकोण को व्यापक बनाने में मदद करता है. विश्वविद्यालय विविधता के बीच भारत की सांस्कृतिक एकता को प्रदर्शित करता है.’’ उन्होंने कहा कि जेएनयू अपनी प्रगतिशील गतिविधियों और सामाजिक संवेदनशीलता, समावेशन एवं महिला सशक्तीकरण के संबंध में समृद्ध योगदान के लिए जाना जाता है. वहीं, मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि ‘‘यह एक शोध विश्वविद्यालय है. जेएनयू जैसा बहुविविध संस्थान देश में नहीं है. भारत सबसे पुरानी सभ्यता है और जेएनयू इस सभ्यता को आगे बढ़ा रहा है.

President Droupadi Murmu addressed the 6th convocation of Jawaharlal Nehru University in New Delhi. https://t.co/TXmtuUKbfl pic.twitter.com/VKRBYFRr0s — President of India (@rashtrapatibhvn) March 10, 2023