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अब 9 स्टैंटर्ड पैकेट में मिलेगा खाने का तेल, रुकेगी कंपनियों की मनमानी, समझें कैसे बदलेगा आपका Cooking oil खरीदने का तरीका? 

New 9 standard sizes for cooking oil: सरकार ने खाने वाले तेल के पैकेट के आकार तय कर दिए हैं, जिसके बाद अब कंपनियां अजीबोगरीब पैकेट बनाकर ग्राहकों को भ्रमित नहीं कर पाएंगी और सबको 9 मानक साइज में ही तेल बेचना होगा.

Written by: Satyam Kumar Edited by: Satyam Kumar
Published: June 7, 2026, 1:37 PM IST
Edible oil packaging rules
खाने के तेल पैकेट का नया नियम (इमेज AI से है)

Edible oil packaging rules: किचन का बजट संभालना वैसे ही किसी जंग से कम नहीं है, ऊपर से जब आप सरसों या रिफाइंड तेल खरीदने जाएं तो कंपनियां अपनी चालाकी से आपको और उलझा देती हैं. कोई कंपनी 900 मिलीलीटर का पैकेट बेच रही है तो कोई 910 ग्राम का, जिससे आम इंसान के लिए सही कीमत का पता लगाना हमेशा चुनौती से भरा रहता है, लेकिन अब तेल कंपनियों की यह मनमानी और पैकेटों की हेराफेरी का खेल हमेशा के लिए बंद होने वाला है. सरकार ने उपभोक्ताओं यानि लोगों के हक में एक ऐसा बड़ा फैसला लिया है जिसके बाद आपका राशन खरीदने का तरीका पूरी तरह बदलने जा रहा है.

अलग-अलग साइज के पैकेट बंद

नए नियम के मुताबिक, अब कोई भी तेल कंपनी अपनी मर्जी से पैकेट का कोई भी मनमाना साइज नहीं बना पाएगी. सरकार ने सभी कंपनियों के लिए केवल 9 अलग-अलग पैकेट साइज तय किए हैं जो बाजार में बेचे जा सकेंगे. ये नियम सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी, मूंगफली और पाम ऑयल जैसे सभी प्रमुख घरेलू और मिश्रित तेलों पर समान रूप से लागू होगा.

और पढ़ें: पाम तेल आयात 14 साल के निचले स्तर पर: सस्ते सोया तेल की बढ़ती मांग से रिफाइनर क्यों बना रहे दूरी?

उपभोक्ता मामलों के विभाग के अनुसार, ये नियम तेल बनाने, पैक करने और उनका आयात करने वाली कंपनियों के लिए नए मानक साइज या आकार को अपनाना होगा. सरकार ने इन कंपनियों को नए नियमों को जमीन पर लागू करने के लिए पूरे तीन महीने का समय दिया है. वहीं, इन बदलावों के लागू होने के बाद बाजार में बिकने वाले सभी छोटे-बड़े ब्रांड्स के तेल के पैकेट एक समान नजर आएंगे. केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने भी इसे उपभोक्ता-केंद्रित सुधार बताते हुए कहा कि इससे बाजार में पारदर्शिता और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी.

9 स्टैंडर्ड के पैकेट

9 मानक पैक साइज हैं जो अब आपकी रसोई का हिस्सा बनेंगे, उसमें 200 ml, 500 ml,  1, 2, 3, 4 से लेकर 5 लीटर,  15 लीटर और  20 लीटर या किलोग्राम तक के साइज के पैकेट मिलेंगे. बता दें कि,  नए बदलावों के अनुसार,  पैकेट पर मात्रा लीटर में लिखी है तो उसके साथ उसका वजन किलोग्राम में भी लिखना होगा. बता दें कि पहले कंपनियां कीमतें बढ़ाने के बजाय पैकेट में तेल की मात्रा थोड़ी कम कर देती थी, अब सभी ब्रांड्स के पैकेट का साइज एक जैसा होने से ग्राहकों के लिए अलग-अलग कंपनियों के तेल की असली कीमत की तुलना करना बेहद आसान हो जाएगा.

छोटे पैकेटों को इन नियम से राहत

सरकार ने 200 मिलीलीटर या 200 ग्राम से छोटे आकार वाले तेल के पाउच या पैकेटों को इस नियम से बाहर रखा है. इसके अलावा बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल होने वाले कुछ खास और महंगे खाद्य तेलों को भी इस मानकीकरण के दायरे से छूट दी गई है. इससे बाजार में छोटे और किफायती पैकेटों की उपलब्धता बनी रहेगी.

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Satyam Kumar

Satyam Kumar

सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

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