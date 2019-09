नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक घोटाले में एनसीपी के नेता अजित पवार और 70 से अधिक अन्य व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के बंबई उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से सोमवार को इनकार कर दिया. न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ ने इस मामले में हाई के 22 अगस्त के आदेश को कुछ आरोपियों द्वारा चुनौती दिए जाने की याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत के आदेश में हस्तक्षेप से इंकार करते हुए कहा कि जांच रोकी नहीं जा सकती है.

यह मामला बहुत बड़ी रकम से जुड़ा है

हाईकोर्ट के आदेश के एक दिन बाद मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने इस घोटाले के सिलसिले में एक प्राथमिकी दर्ज की थी. पीठ ने इन आरोपियों की याचिका का निबटारा करते हुए टिप्पणी की कि यह मामला बहुत बड़ी रकम से जुड़ा है और इसलिए इसकी जांच रोकी नहीं जा सकती. पीठ ने कहा कि इस घोटाले की जांच हाईकोर्ट के आदेश और उसकी टिप्पणियों से प्रभावित हुए बगैर जारी रहेगी.

Supreme Court today declined to entertain the Special Leave Petitions (SLPs) seeking to quash the investigation against NCP leader, Ajit Pawar and other accused, in a Maharashtra Co-operative bank scam. (file pic) pic.twitter.com/Ai0xx0qesJ

