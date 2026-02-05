Hindi India Hindi

Corbett National Park Tiger Reserve Mobile Phone Ban Safari Restrictions Supreme Court Order

कॉर्बेट नेशनल पार्क में सफारी के दौरान अब यह जरूरी चीज नहीं ले जा पायेंगे आप, नया नियम लागू

यह नियम केवल पर्यटकों तक सीमित नहीं है, बल्कि गाइड, ड्राइवर, स्टाफ और सभी संबंधित कर्मचारियों पर भी लागू होता है. यदि कोई व्यक्ति सफारी के दौरान मोबाइल फोन लेकर पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

जानिए नया नियम

भारत के सबसे पुराने और मशहूर टाइगर रिजर्व कॉर्बेट नेशनल पार्क में वन्यजीव पर्यटन को लेकर एक महत्वपूर्ण और सख्त फैसला लिया गया है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हुए अब कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में सफारी के दौरान मोबाइल फोन ले जाना या उपयोग करना पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है. यह नया नियम 5 फरवरी 2026 से प्रभावी हो गया है. यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के नवंबर 2025 के एक बड़े आदेश से जुड़ा है, जिसमें टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्रों में मानवीय हस्तक्षेप को कम करने पर जोर दिया गया था.

सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि टाइगर रिजर्व के कोर हैबिटेट और पर्यटन जोनों में मोबाइल फोन का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए. कोर्ट ने इसे वन्यजीवों की सुरक्षा, शांति और प्राकृतिक व्यवहार को बनाए रखने के लिए जरूरी बताया.

इसी आदेश में नाइट टूरिज्म पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया था और टाइगर सफारी को केवल बफर जोन के डिग्रेडेड या नॉन-फॉरेस्ट लैंड तक सीमित करने की बात कही गई थी.कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रशासन ने इस आदेश को सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया.

सफारी शुरू करने से पहले पर्यटकों को अपने मोबाइल फोन एंट्री गेट पर ही जमा कराने होंगे.

प्रतिबंध का मुख्य उद्देश्य

मुख्य उद्देश्य वन्यजीवों पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को कम करना है. मोबाइल फोन से निकलने वाली रिंगटोन, फ्लैश लाइट, सेल्फी लेने की होड़ और लगातार फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी से जानवरों में तनाव बढ़ता है. खासकर बाघ, तेंदुआ, हाथी जैसे संवेदनशील प्राणी आसानी से डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिससे उनका प्राकृतिक व्यवहार प्रभावित होता है. कई बार पर्यटक जानवरों के करीब पहुंचकर सेल्फी लेने की कोशिश करते हैं, जिससे वाहनों की भीड़ बढ़ जाती है और जंगल में अनुशासनहीनता फैलती है. सुप्रीम कोर्ट और वन विभाग का मानना है कि मोबाइल फोन प्रतिबंध से सफारी का अनुभव को शांत और यादगार बनेगा. पर्यटक आंखों से जंगल का मजा लेंगे.

नियम में क्या है छूट

पर्यटक प्रोफेशनल कैमरा जैसे DSLR या अन्य कैमरे ले जा सकते हैं और फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी कर सकते हैं. मकसद है कि वन्यजीवों की तस्वीरें ली जा सकें, लेकिन बिना डिजिटल डिस्टर्बेंस के.

कॉर्बेट में कुल 15 पर्यटन जोन हैं, जैसे धीकाला, बिजरानी, झिरना, ढेला, दुर्गादेवी आदि, और यह प्रतिबंध सभी जोनों में लागू है.

बाकी टाइगर रिजर्व में भी लागू है नियम

यह कदम अन्य टाइगर रिजर्व में भी देखा जा रहा है. राजाजी टाइगर रिजर्व में पहले ही मोबाइल बैन लागू हो चुका है, और रणथंभौर में भी फरवरी 2026 से इसी तरह का नियम शुरू हुआ.

