Coronavirus Vaccine in India: टीका बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अदार पूनावाला ने बृहस्पतिवार को कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों और बुजुर्गों के लिए ऑक्सफोर्ड कोविड-19 का टीका अगले वर्ष फरवरी तक और आम लोगों के लिए अप्रैल तक उपलब्ध होना चाहिए.

oxford covid 19 vaccine available in next 4 to 5 months

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीन अगले 4 से 5 महीनें में जनता के लिए उपलब्ध हो सकती है. पूनावाला ने कहा कि जनता को जरूरी दो खुराक की कीमत अधिकतम एक हजार रूपए होगी लेकिन यह परीक्षण के अंतिम नतीजों और नियामक की मंजूरी पर निर्भर करेगा. पूनावाला ने हिन्दुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट (एचटीएलएस)2020 में कहा कि संभवतया 2024 तक हर भारतीय को टीका लग चुका होगा.

उन्होंने कहा,‘‘ भारत में हर व्यक्ति को टीका लगने में दो या तीन साल लग जाएंगे,यह केवल आपूर्ति में कमी के कारण नहीं बल्कि इसलिए भी क्योंकि आपको बजट, टीका ,साजो सामान, बुनियादी ढांचे की जरूरत है और फिर टीका लगवाने के लिए लोगों को राजी होना चाहिए और यह वे कारक हैं जो पूरी आबादी के 80-90 प्रतिशत लोगों को टीकाकरण के लिए जरूरी है.

आपको बता दें कि दुनियाभर के लगभग सभी बड़े और विकसित देशों में इन दिनों कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर तेजी से ट्रायल किए जा रहे हैं. भारत की सीरम इंस्टीट्यूट भी कोरोना वैक्सीन पर ट्रायल कर रही है. अदार पूनावाला का यह बयान काफी राहत भरा है.