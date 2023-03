Coroanavirus Update: फिर पैर पसार रहा कोराना, PM मोदी की अधिकारियों संग अहम बैठक; तैयारियों का लेंगे जायजा

Coroanavirus India Update: देश में कोरोना के एक बार फिर तेजी से पैर पसारना शुरू कर दिया है. राजधानी दिल्ली और मुंबई समेत देश के कई हिस्सों में रोजाना दर्ज किये जाने वाले मामलों में बढ़ोतरी हुई है. कोरोना के बढ़ते मामलों और तैयारियों का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अहम बैठक करेंगे.

Prime Minister Narendra Modi to hold a high-level meeting at 4:30pm today to review the Covid-related situation and public health preparedness. pic.twitter.com/oUyrDAjxzR — ANI (@ANI) March 22, 2023