Coromandel Express Accident: इन नंबरों पर कॉल कर जानें अपने परिजनों का हाल, हेल्पलाइन जारी

Coromandel Express Helpline Numbers: ओडिशा के बालासोर (Balasore) जिले में कोरोमंडल एक्सप्रेस हादसे का शिकार हो गई, जिसमें 50 से ज्यादा यात्रियों की जान चली गई. इस दर्दनाक हादस में 300 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं. घटनास्थन पर रेलवे के प्रशासन के अधिकारी पहुंच चुके हैं. राहत और बचाव अभियान जारी है. घायलों को पास के नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है. प्रशासन और रेलवे की तरफ से घटना की जानकारी और अपनो का हाल जानने वालों के लिए कई हेल्पलाइन नंबर जारी किये गए हैं. इन नंबरों पर कॉल कर आप अपने अपनों का हाल जान सकते हैं.

हादसे की जानकारी पाने के लिए अलग-अलग हेल्पलाइन नंबर भी जारी किये गए हैं. इमरजेंसी कंट्रोल रूम: 6782262286 है. इसके अलावा 033-26382217, 8972073925, 9332392339, 8249591559, 7978418322, 9903370746, 044- 2535 4771, 044- 25330952, 044-25330953 और 044-25354771 पर कॉल कर आप अपने अपनों का हाल जान सकते हैं. यात्रियों की मदद के लिए स्पेशल बूथ भी खोले जा रहे हैं.