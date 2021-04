Covid-19 Case in India: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय (MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE) ने गुरुवार को कहा कि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, गुजरात और राजस्थान में कोरोना वायरस संक्रमण के दैनिक मामलों में भारी वृद्धि हो रही है तथा एक दिन में सामने आए संक्रमण के नए मामलों में से 80.76 फीसदी मामले इन्हीं राज्यों से हैं. भारत में महामारी के नए मामलों में वृद्धि लगातार जारी है और स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 2,00,739 मामले सामने आए हैं. Also Read - Delhi reports new #COVID19 cases: दिल्ली में आज मिले कोरोना के इतने मरीज, 100 के अधिक लोगों की मौत

मंत्रालय ने कहा कि इस अवधि में महाराष्ट्र में महामारी के सर्वाधिक 58,952 मामले सामने आए हैं. इसके बाद उत्तर प्रदेश में 20,439 और दिल्ली में 17,282 नए मामले सामने आए हैं. भारत में वर्तमान में उपचाराधीन मामलों की संख्या 14,71,877 है जो कुल मामलों का 10.46 फीसदी है. उपचाराधीन मामलों की संख्या में पिछले 24 घंटे में कुल 1,06,173 मामलों की वृद्धि हुई है.

मंत्रालय ने कहा कि देश में कुल उपचाराधीन मामलों में से 67.16 फीसदी मामले महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और केरल से हैं.

इसने कहा कि देश में उपचाराधीन कुल मामलों में से 43.54 फीसदी मामले अकेले महाराष्ट्र से हैं. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में महामारी को शिकस्त दे चुके लोगों की संख्या इस समय 1,24,29,564 है जिनमें से 93,528 लोग पिछले 24 घंटे में ठीक हुए हैं.

इसने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से एक दिन में 1,038 लोगों की मौत हुई है और मौत के 82.27 प्रतिशत मामले 10 राज्यों से हैं. मंत्रालय ने कहा कि इस अवधि में महाराष्ट्र में सर्वाधिक 278 लोगों की मौत हुई है. इसके बाद छत्तीसगढ़ में 120 लोगों की मौत हुई है.

वहीं, देश में अब तक कोविड रोधी टीके की 11.44 करोड़ से अधिक खुराक लगाई जा चुकी हैं. मंत्रालय ने कहा कि 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक चले ‘टीका उत्सव’ के दौरान लाभार्थी आयु समूहों के लोगों को टीके की 1,28,98,314 खुराक दी गईं. सुबह सात बजे तक की अस्थाई रिपोर्ट के मुताबिक 16,98,138 सत्रों में टीके की 11,44,93,238 खुराक दी जा चुकी हैं.

इनमें 90,64,527 ऐसे स्वास्थ्यकर्मी शामिल हैं जिन्हें पहली खुराक दी गई है. वहीं, 56,04,197 स्वास्थ्यकर्मियों को टीके की दूसरी खुराक दी गई है. इनमें अग्रिम पंक्ति के 1,02,13,563 कर्मियों को टीके की पहली खुराक दी गई है, जबकि अग्रिम पंक्ति के 50,64,862 कर्मियों को दूसरी खुराक दी गई है.

इसके अलावा, 60 साल से अधिक उम्र के 4,34,71,031 लाभार्थियों को पहली तथा 27,47,019 लाभार्थियों को टीके की दूसरी खुराक दी गई है. वहीं, 45 साल से 60 साल तक की उम्र के 3,74,30,078 लाभार्थियों को पहली खुराक और 8,97,961 लाभार्थियों को टीके की दूसरी खुराक दी गई है.

मंत्रालय ने कहा कि पिछले 24 घंटे में कोविड रोधी टीके की 33 लाख से अधिक खुराक लगाई गईं. टीकाकरण के 89वें दिन 33,13,848 खुराक लगाई गईं जिनमें से 28,77,473 लाभार्थियों को 44,864 सत्रों में टीके की पहली खुराक तथा 4,36,375 लाभार्थियों को दूसरी खुराक दी गई.