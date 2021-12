Corona Booster Dose In India: ब्रिटेन के बाद भारत में भी अब क्या कोरोना वैक्सीन के बूस्टर डोज को मंजूरी मिल जाएगी? इस सवाल के जवाब पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं. बूस्टर डोज को मंजूरी दिए जाने को लेकर सरकार की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी (SEC) ने पहले ही कहा है कि बिना क्लिनिकल ट्रायल के बूस्टर डोज की सिफारिश नहीं की जा सकती है. सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन (CDSCO) के तहत आने वाली SEC देश में बूस्टर डोज के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (SII) के एप्लिकेशन की समीक्षा कर रहा था.Also Read - Omicron In India Updates: रहें सावधान! तेजी से बढ़ रहे ओमिक्रॉन के मामले, दिल्ली-राजस्थान में मिले 8 नए मरीज

बूस्टर डोज को लेकर चल रहा है विश्लेषण Also Read - Omicron In India: भारत में भी तेजी से फैल रहा है ओमिक्रॉन, जानिए किस राज्य में अबतक मिले कितने मरीज

वहीं, आज सूत्रों के मुताबिक हो सकता है कि कुछ दिनों में बूस्टर डोज की मंजूरी मिल जाए. इसके लिए एनटीएजीआई टीके की प्रभावशीलता को देखने और अतिरिक्त और बूस्टर खुराक के बारे में निर्णय लेने के लिए भारत में COVID-19 सफलता संक्रमण के आंकड़ों का विश्लेषण कर रहा है. इसके बाद बूस्टर डोज पर जल्द ही मुहर लग सकती है. Also Read - कोरोना के खिलाफ भारत बड़ा लक्ष्य, अगले साल वैक्सीन की 5 अरब खुराक के उत्पादन की योजना

