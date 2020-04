नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री समूह की शनिवार को हुई बैठक में कोरोना जांच को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है. स्वास्थ्य मंत्रालय में हुई बैठक में सभी मंत्रियों ने इस बात को स्वीकार किया कि कोविड-19 को लेकर सरकार ने जो कदम उठाए हैं उनके सकारात्मक परिणाम दिखाई दे रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बैठक में इस बात पर सहमति हुई कि देश में COVID19 की स्थिति नियंत्रण में है और सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं. बैठक में ये भी कहा गया कि जब स्थिति नियंत्रण में है तो ऐसे में रैपिड टेस्ट किट का उपयोग अभी के लिए स्थगित कर दिया गया है. Also Read - राजस्थान में इस बार सूना रहेगा आखातीज का पर्व, कोरोना की वजह से टलीं 25,000 से ज्यादा शादियां

It was agreed in the meeting that #COVID19 situation in the country is under control and the steps taken by the government have shown positive results. Therefore, the use of rapid test kits has been postponed for now: Sources on today's Union Group of Ministers meeting

