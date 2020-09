Corona in Delhi Unlock 4.0: दिल्ली में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के अब तक के सबसे ज्यादा 4,473 नए मामले सामने आने के साथ ही बुधवार को यहां कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2.30 लाख के पार पहुंच गई. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. इससे पहले पिछले हफ्ते शनिवार को एक दिन में सबसे ज्यादा 4,321 मामले सामने आए थे. Also Read - Bacterial Outbreak in China: चीन में फैली एक और महामारी, बैक्टीरिया संक्रमण ने मचाई तबाही

दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य बुलेटिन के मुताबिक 33 और मरीजों की मौत के साथ ही महामारी से जान गंवाने वालों की कुल संख्या बढ़कर 4,839 हो गई. मंगलवार को दिल्ली में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या 4,806 थी. बुलेटिन के मुताबिक बुधवार को इलाजरत मरीजों की संख्या मंगलवार के 29,787 के मुकाबले बढ़कर 30,914 हो गई.

इसमें कहा गया कि राष्ट्रीय राजधानी में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,30,269 पहुंच गई है. बुलेटिन में बताया गया कि दिल्ली में फिलहाल 1,637 निषिद्ध क्षेत्र हैं जबकि मंगलवार को इनकी संख्या 1560 थी. दिल्ली सरकार ने पिछले कुछ दिनों में जांच की संख्या में भी बढ़ोतरी की है. मंगलवार को कुल 62,593 नमूनों की जांच की गई थी.

सोमवार को की गई आरटी-पीसीआर जांच की संख्या 51,318 थी जबकि सीबीएनएएटी और ट्रू एनएएटी जांच का आंकड़ा 11,275 था. कुल मिलाकर 62,593 जांच की गईं. प्रति दस लाख की आबादी पर की जाने वाली जांच की संख्या बुधवार को 1,21,553 थी जबकि अब तक कुल 23,09,578 जांच की जा चुकी हैं. बुलेटिन में कहा गया कि दिल्ली में संक्रमण की दर 7.15 प्रतिशत है जबकि स्वस्थ होने की दर 84.47 प्रतिशत है. कोविड-19 की मृत्यु-दर 2.1 प्रतिशत.

इसमें कहा गया कि इस बीच दिल्ली के मुख्य सचिव विजय देव ने जिलाधिकारियों के साथ एक बैठक में कोविड-19 प्रबंधन की समीक्षा की. दिल्ली में 18 अगस्त से ही कोविड-19 के मामले चार अंकों में आ रहे हैं. बुलेटिन के मुताबिक कोविड अस्पतालों में कुल 14,512 बिस्तरों में से 6783 खाली हैं. इसमें कहा गया कि 1,94,516 मरीज पूरी तरह ठीक हो चुके हैं, शहर के बाहर चले गए हैं या छुट्टी पा चुके हैं. घर पर पृथकवास में रह रहे लोगों की संख्या 17324 है.