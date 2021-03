Corona Cases in India on 22 March 2021: देश में कोरोना के मामले भयानक तेजी से बढ़ रहे हैं. बीत सप्ताह कोरोना संक्रमितों की संख्या में अब तक की सबसे तेज वृद्धि दर्ज की गई है. इस दौरान संक्रमितों की संख्या में 67 फीसदी की वृद्धि हुई. बीते सप्ताह मृतकों की संख्या में भी 41 फीसदी की बढ़ोतरी हुई. Also Read - Corona Return: फिर बेकाबू हो रहा कोरोना, एक दिन में करीब 40 हजार केस मिले

आज सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 46,951 नए मामले सामने आए. इसके बाद देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 1,16,46,081 हो गए. वहीं, 212 और मरीजों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 1,59,967 हो गई.

रिपोर्ट के मुताबिक बीते सप्ताह यानी 15 से 21 मार्च के बीच देश में कुल 2.6 लाख नए मामले सामने आए, जबकि उसके पहले यानी 8 से 14 मार्च के बीच 1.55 लाख नए मामले आए थे. देश में कोरोना महामारी शुरू होने के बाद संक्रमितों की संख्या में यह सबसे तेज बढ़ोतरी है. किसी एक सप्ताह के भीतर संक्रमितों की इतनी संख्या अब तक नहीं बढ़ी थी.

रविवार को 47 हजार से अधिक मामले आए. एक दिन में 130 लोगों की मौत भी हो गई, जो 11 नवंबर के बाद से मौत के मामले में सबसे बुरा आंकड़ा है.