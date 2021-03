Corona Cases Spike in India, COVID-19 Cases, Coronavirus, News: भारत में कोरोना का कहर और तेज होता जा रहा है. आज शुक्रवार को देश में कोविड-19 के 59,118 नए केस दर्ज हुए हैं और 24 घंटे में 257 लोगों की मौत हो गई है. देश में कोरोना की दूसरी लहर में इस साल यह अब तक की सबसे अधिक छलांग है. पिछले 16 से कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार यह वृद्धि देखने को मिल रही है. कोरोना वायरस संक्रमण के 59,118 नए केस आने पर 154वें दिन संक्रमित नए मरीजों की संख्‍या सबसे अधिक है. Also Read - बीते सप्ताह कोरोना पॉजिटिव मिला पाकिस्तानी खिलाड़ी, अब पूरी टीम की आई रिपोर्ट

केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय के मुताबिक, शुक्रवार यानि आज 26 मई को COVID-19 के 59,118 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 32,987 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्‍त हुए हैं और पिछले 24 घंटे में 257 संक्रमित मरीजों की मौत हो गई है.

कोरोना वायरस संक्रमण की ताजा स्थिति

कुल केस (Total cases): 1,18,46,652

कुल ठीक (Total recoveries) : 1,12,64,637

कुल सक्रिय (Active cases) : 4,21,066

डेथ टोल (Death toll): 1,60,949

कुल वैक्‍सीनेशन (Total vaccination): 5,55,04,440

