दुनिया भर में कोरोना वायरस के फैलने के कारण पैदा आर्थिक संकट की सबसे ज्यादा मार झेल रहे असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को उत्तर प्रदेश सरकार में बड़ी राहत देने की घोषणा की है. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उनकी सरकार दिहाड़ी मजदूरों को उनकी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए हर रोज 1000 रुपये देगी.

दरअसल, देश में भी कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या अब तेजी से बढ़ने लगी है. ताजा रिपोर्ट के मुताबिक अबतक 270 लोग इस संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं. कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए तमाम सेवाओं को बंद कर दिया गया है. कारोबार ठप हैं. ऐसे में इस सबकी सबसे ज्यादा मार गरीब तबके के लोगों पर पड़ रही है.

Chief Minister Yogi Adityanath: Rs 1000 each will be given 15 lakh daily wage labourers and 20.37 lakh construction workers to help them meet their daily needs https://t.co/CRxZkoaHEt

— ANI UP (@ANINewsUP) March 21, 2020