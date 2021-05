Corona Curfew Extended in Jammu Kashmir: केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में कोरोना वायरस महामारी (COVID Pandemic in J&K) से पैदा हुई मौजूदा स्थिति को देखते हुए कोविड कर्फ्यू बढ़ाने का निर्णय लिया गया है. आज शनिवार को सूचना और जनसंपर्क विभाग ने ये जानकारी दी. इसने बताया कि जम्मू-कश्मीर के सभी बीस जिलों (Curfew Extended in all Districts ) में सोमवार, 31 मई सुबह सात बजे तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है.

केंद्र शासित प्रदेश में इससे पहले कोविड कर्फ्यू की समय सीमा सोमवार 24 मई की सुबह सात बजे समाप्त हो रही थी. नए आदेश में कहा गया कि सिर्फ कुछ जरूरी सेवाओं को छोड़कर सख्ती से कर्फ्यू (Strict Curfew) लागू रहेगा. हालांकि आर्थिक गतिविधियों को कोरोना कर्फ्यू से नुकसान ना हो, इसके लिए डिवीजन कमिश्नर (DC) को थोड़ी छूट दी गई है.