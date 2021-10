Corona Death Case: भारत में आज एक बार फिर कोरोना से मौत की संख्या अचानक बढ़ गई है. एक दिन में जहां कोरोना के 16,326 नए केस मिले हैं तो वहीं 666 लोगों की की मौत के साथ ही मौत की संखया में फिर बड़ा इजाफा देखने को मिला है.स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक एक्टिव केस की संख्या 1,73,728 है.Also Read - Covid-19 In India Latest Update: हार रहा कोरोना, घट गई मौत की संख्या, तेजी से स्वस्थ हो रहे हैं मरीज

डरावने हैं ताजा आंकड़े Also Read - Third Wave News: दूसरी की तरह क्या कोरोना की तीसरी लहर भी होगी भयावह? शीर्ष वायरस विज्ञानी ने दी अहम जानकारी

देश में भले ही एक दिन में कोरोना के 16,326 नए केस ही मिले हैं, लेकिन मौतों की बड़ी संख्या डराने वाली है. हालांकि नए केसों का आंकड़ा कम होने की वजह से थोड़ी राहत जरूर है. बीते एक दिन में 17,677 लोग कोरोना से स्वस्थ हुए हैं. इस तरह एक्टिव केसों में भी 1 हजार से ज्यादा की कमी देखने को मिली है, लेकिन कोरोना से मौतों के ट्रेंड ने चिंताएं बढ़ा दी हैं. Also Read - Covid-19 In India: देश में 40 हजार के आसपास थमी है कोरोना की रफ्तार, मौत के आंकड़े भी हुए कम, जानिए Latest Updates

COVID19 | India reports 16,326 fresh cases and 666 deaths in the last 24 hours; Active cases stand at 1,73,728: Ministry of Health and Family Welfare pic.twitter.com/bw57WjO1g5

— ANI (@ANI) October 23, 2021