State Guidelines For Kumbh Devotees: देश में कोरोना से आज 2.73 लाख से अधिक लोग संक्रमित पाए गए हैं. वहीं 1619 लोगों की कोरोना संक्रमण से बीते 24 घंटे में मौत हो गई है. कोरोना के भीषण आंकड़े बहुत कुछ कहती हैं. ऐसे में राज्य सरकारों द्वारा इसपर काबू पाने को लेकर तरह तरह की तैयारियां की जा रही हैं. लेकिन कोरोना नियंत्रण में आने के बजाय और विकराल रूप धारण करता जा रहा है. इस बीच कुभ से लौटने वाले लोगों को लेकर कई राज्य की सरकारों ने गाइडलाइंस जारी कर दिए हैं. Also Read - Coronavirus Cases In India: कोरोना हर दिन बन रहा विकराल, 1 दिन में 2.73 लाख से अधिक लोग संक्रमित, 1619 की मौत

दिल्ली में नियम Also Read - COVID-19: हांगकांग ने भारत से आने वाली फ्लाइट्स कल से 3 मई तक के लिए स्थगित कीं

राजधानी दिल्ली कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में से एक है. ऐसे में कुंभ से लौट रहे लोगों को लेकर यहां भी गाइडलाइन्स जारी की जा चुकी है. राजधानी दिल्ली में रहने वाला कोई भी शख्स अगर 4 अप्रैल से अबतक कुंभ से लौटा है तो उसे 24 घंटे के भीतर www.delhi.gov.in पर अपनी पूरी जानकारी उपलब्ध करानी होगी. साथ ही आम जीवन जीने से पहले उसे RT-PCR और 14 दिनों तक क्वारंटाइन रहना होगा. Also Read - Covid 19 Cases In Rajasthan: राजस्थान में लॉकडाउन जैसे नियम, सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस

मध्यप्रदेश प्रदेश में नियम

कुभ से लौटे लोगों को मध्य प्रदेश में 7 दिनों तक क्वारंटीन रहना होगा. इस दौरान अगर किसी में कोरोना के लक्ष्ण दिखाई देते हैं तो उनका RT-PCR टेस्ट करवाया जाएगा.

गुजरात में नियम

कुंभ से लौटे लोगों को राज्य में प्रवेश से पहले RT-PCR टेस्ट करवाना होगा. रिपोर्ट निगेटिव आने पर ही गुजरात में लोगों को एंट्री मिलेगी. अगर कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाया जाता है तो उसे 14 दिनों तक क्वारंटीन रहना होगा. तबियत खराब होने पर लोगों का इलाज भी कराया जाएगा.

कर्नाटक में नियम

राज्य स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर ने इस बात की घोषणा की कि कुंभ से लौटने वाले लोगों को एक सप्ताह तक होम क्वारंटीन रहना होगा. साथ ही RT-PCR टेस्ट करना अनिवार्य है.

ओडिशा में नियम

ओडिशा में कुंभ से लौटने वालों लोगों को RT-PCR टेस्ट के साथ ही 14 दिनों तक होम क्वारंटीन भी रहना होगा. यह क्वारंटीन लोग अपने घर या किसी अस्पताल में पूरा कर सकते हैं. साथ की जिलों के अधिकारियों को कुंभ से लौटे लोगों पर नजर बनाए रखने को भी कहा गया है.