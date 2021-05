Corona Home Testing Kit: देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी है. भारत में कोरोना संक्रमण से रोजाना 3500-4000 लोगों की जान जा रही है. कोरोना (Coronavirus) पर काबू पाने के लिए देश के ज्यादातर राज्यों में लॉकडाउन (Lockdown) जैसी पाबंदियां लागू हैं. देश के कई जगहों से टेस्ट कराने में दिक्कत की खबरें भी सामने आती रहती हैं. इन सबके बीच इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने एक ऐसी टेस्ट किट को मंजूरी दी है, जिसकी सहायता से लोग घर बैठे कोरोना की जांच कर सकेंगे. Also Read - दिल्ली में फर्जी कोविड-19 रिपोर्ट देने के मामले में तीन लोग गिरफ्तार

न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने जिस रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दी है उसके जरिये लोग घर में ही नाक के जरिए जांच का सैंपल ले सकेंगे. इस किट का इस्तेमाल कोरोना के हल्के लक्षण या संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए लोग कर सकते हैं. हालांकि, इस टेस्टिंग किट को बाजार में आने में फिलहाल समय लगेगा.

Individuals who test positive may be considered as true positives & no repeat testing required. All symptomatic individuals who test negative must get tested by RTPCR as RATs are likely to miss few positive cases with low viral load, states ICMR advisory for #COVID19 home testing

— ANI (@ANI) May 19, 2021