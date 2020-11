Corona in India latest Update: भारत में कोरोना का कहर जारी है. देश में एक बार फिर तेजी से कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही जिससे कई शहरों में कोरोना की तीसरी लहर संकट छा गया है. स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना आंकड़ो की ताजा रिपोर्ट जारी कर दी है जिसके अनुसार पिछले एक दिन में पूरे देश में कोरोना से कुल 44,376 लोग संक्रमित हुए हैं. नए आंकड़ों के बाद देश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 92,22,217 पहुंच गई है. Also Read - कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल का कोरोना से निधन, मेदांता अस्पताल में चल रहा था इलाज, पीएम मोदी ने जताया दुख

पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से कुल 481 लोगों ने अपनी जान गंवाई है जबकि अब तक कुल 1,34,699 लोग अब तक इस महामारी से ग्रसित होकर अपनी जान गवां चुके हैं. ताजा रिपोर्ट के मुताबिक इस समय देश में कोरोना संक्रमण के कुल 4,44,746 एक्टिव केसेस हैं.

With 44,376 new #COVID19 infections, India's total cases rise to 92,22,217

With 481 new deaths, toll mounts to 1,34,699 . Total active cases at 4,44,746

Total discharged cases at 86,42,771 with 37,816 new discharges in last 24 hrs pic.twitter.com/NETxXBlNeN

— ANI (@ANI) November 25, 2020