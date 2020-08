नई दिल्ली: देश में कोरोना संक्रमण के मामले खतरनाक रूप धारण करता जा रहा है. पिछले 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड मामले दर्ज किए गए हैं. एक दिन में कोरोना वायरस से पूरे देश में 62 हजार 538 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं जबकि 24 घंटे में इस वायरस से 886 लोगों ने अपनी जान गंवाई है. इस रिकॉर्ड वृद्धि के बाद अब देश में कुल कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 20 लाख के आंकड़े को पार कर गई है. देश में अब तक 20,27,075 लोग कोविड-19 का शिकार हो चुक हैं. Also Read - Coronavirus Cases: 21 दिन में मिले 10 लाख केस, मरीजों की संख्या 20 लाख के पार

अगर एक्टिव केसेस की बात करें तो इस समय देश में छह लाख से अधिक मामले हैं. जबकि अभी तक कोरोना से कुल 41 हजार 545 लोगों की जान गई है. भारत मे कोरोना वायरस ने किस तरह से अपनी रफ्तार बढ़ाई है उसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि मात्र 21 दिन में ही 10 लाख से अधिक नए मामले सामने आए हैं. इस समय देश में कोविड-19 से ठीक होने वालों का रिकवरी रेट 67.61% है.

