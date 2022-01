India Corona Update Jan 18: देश में कोरोना और उसके नए ओमिक्रॉन (Omicron) वेरिएंट के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं. भारत में रोजाना करीब 2.50 लाख केस सामने आ रहे हैं. कोरोना पर काबू पाने के लिए राज्य सरकारों ने कई पाबंदियां (Covid Restriction) लगा रखी हैं. साथ-साथ वैक्सीनेशन अभियान (Covid Vaccine Update) भी तेजी से चल रहा है. इन सबके बीच केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 जांच की संख्या में गिरावट को चिह्नित करते हुए जांच बढ़ाने को कहा ताकि महामारी के प्रसार पर प्रभावी ढंग से नजर रखी जा सके और तत्काल नागरिक केंद्रित कार्रवाई शुरू की जा सके. राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव आरती आहूजा ने उन्हें इस पहलू पर तुरंत ध्यान देने और विशिष्ट क्षेत्रों में मामले की सकारात्मकता के रुझान को ध्यान में रखते हुए रणनीतिक तरीके से जांच बढ़ाने की सलाह दी.Also Read - Uttarakhand Lockdown Update: कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच उत्तराखंड के इस शहर में शनिवार को रहेगा संपूर्ण लॉकडाउन

उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि ओमिक्रॉन वर्तमान में पूरे देश में फैल रहा है. मंत्रालय के पहले के पत्रों और पिछले साल 27 दिसंबर को ओमिक्रॉन के संदर्भ में महामारी प्रबंधन की व्यापक रूपरेखा तैयार करने की गृह मंत्रालय की सलाह का उल्लेख करते हुए, आहूजा ने कहा कि जांच कराना एक महत्वपूर्ण घटक है.

Ministry of Health & Family Welfare asks all States/UTs "to immediately increase testing in a strategic manner keeping in view the trend of case positivity in specific areas in the States/UTs" pic.twitter.com/oHSf8B0Efy

