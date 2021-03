Corona Latest Guidelines: कोरोना वायरस (Coronavirus) के बढ़ते मामले को देखते हुए इस महामारी की निगरानी और रोकथाम को लेकर गृह मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए दिशा-निर्देश आज से 31 मार्च तक लागू रहेंगे. शुक्रवार को गृह मंत्रालय ने मौजूदा समय में लागू दिशा-निर्देशों की अवधि को 31 मार्च तक बढ़ाने का आदेश जारी किया था. इसके साथ ही मंत्रालय ने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को कोरोना टीकाकरण (Corona Vaccination) अभियान को गति देने के लिए भी कहा है. Also Read - Corona Virus India Latest Update: बढ़ी चिन्ता, पिछले 24 घंटे में 14,264 नए Covid-19 केस, 90 की मौत

मंत्रालय ने कहा कि जहां नए कोरोना मामलों में गिरावट आई है, वहां निगरानी, नियंत्रण और सावधानी बनाए रखने की जरूरत है तो वहीं जहां मामले बढ़ रहे हैं वहां के लिए बनाए गए कंटेनमेंट जोन में सख्त नियंत्रण के उपाय भी जरूरी हैं. गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे गए निर्देश में कहा है कि 27 जनवरी, 2021 को जारी दिशा-निर्देशों में निगरानी, नियमन आदि के जो उपाय बताए गए थे उनका कड़ाई से पालन कराए जाने की जरूरत है. Also Read - कोराना की वजह से जारी की गईं S*x गाइडलाइंस, कहा- सोलो सेक्स ही बेहतर...

Surge in #COVID19 cases in Telangana, Maharashtra, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Gujarat, Punjab, J&K & WB being monitored proactively. Also Read - Jagannath Temple Reopen: भक्तों के लिए नौ महीने बाद फिर से खुले भगवान जगन्नाथ के कपाट, दर्शन करने के लिए ये होगी गाइडलाइन

States advised to not lower their guard & strictly enforce COVID appropriate behaviour. @MoHFW_INDIA pic.twitter.com/VGK6TwPZg3

— Dr Harsh Vardhan (@drharshvardhan) February 27, 2021