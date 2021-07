Corona New Guidelines: देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर धीरे-धीरे कम हो रहा है. एक समय चार लाख पार कर चुके रोजाना दर्ज किये जाने वाले मामले अब 30-40 हजार के बीच है. कोरोना की दूसरी लहर कम होने के बाद ज्यादातर राज्यों में लॉकडाउन (Lockdown Update) हटाकर अनलॉक (Unlock) शुरू किया जा रहा है. हालांकि पाबंदियों में पूरी तरह ढील नहीं दी गई है.Also Read - Atal Bimit Vyakti Kalyan Scheme: बेरोजगारों को सरकार ने 3 महीने तक दिया पैसा, कोरोना काल में गई नौकरी तो 30 दिनों के अंदर करें दावा

इन सबके बीच गृह मंत्रालय ने कोविड गाइडलाइंस (MHA New Covid Guidelines) को 31 अगस्त तक बढ़ा दिया है. MHA ने नया दिशा निर्देश जारी करते हुए राज्यों को निर्देश दिया है कि कन्टेन्मेंट जोन में सख्ती जारी रखें.

Ministry of Home Affairs (MHA) extends till August 31st 2021, its order to ensure compliance to containment measures for #COVID19.

— ANI (@ANI) July 28, 2021