New Guidelines for International Arrivals in India: दूसरे देशों से भारत आने वाले यात्रियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है. अंतर्राष्ट्रीय यात्री अगर देश में आते हैं तो उन्हें सात दिन के लिए होम क्वारंटाइन होना पड़ेगा. इस अवधि में ये यात्री इधर उधर नहीं घूम सकते हैं, उन्हें घर में ही रहना होगा. 7 दिन तक होम क्वारंटाइन में रहने के बाद आठवें दिन RT-PCR टेस्ट कराना ज़रूरी होगा. ये नई गाइडलाइन 11 जनवरी से लागू होगी.Also Read - Delhi Corona Guidelines: दिल्ली में जारी हुई नई गाइड लाइन, अब ऑड ईवन के आधार पर खुलेंगी दुकानें

भारत में कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए ये फैसला लिया गया है. स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कोरोना की गंभीर स्थिति के मद्देनज़र ये निर्णय हुआ कि विदेश से आने वालों को तुरंत ही बाहर निकलने या इधर उधर घूमने की परमीशन नहीं होगी. उन्हें पहले होम क्वारंटाइन में रहना होगा. इसके आठ दिन बाद RT-PCR टेस्ट कराना ज़रूरी होगा. RT-PCR टेस्ट इसलिए ताकि यात्री की स्वास्थ्य स्थिति का पता चल सके कि कहीं भी कोरोना पीड़ित तो नहीं. Also Read - Covid Update: Mask नहीं लगाने वालों पर इस राज्य में सख्ती, अब नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल

बता दें कि भारत में अब 24 घंटे में एक लाख कोरोना के मामले आने लगे हैं. सात महीने बाद ये पहला मौका है जब एक दिन में एक लाख मामले सामने आये हैं. भारत में संभावित कोरोना वायरस (Corona Virus) की तीसरी लहर आ चुकी है. दिल्ली, महाराष्ट्र सहित देश के कई राज्यों में हालात बेहद खराब हैं. बढ़ते संक्रमण के बीच विदेशों से आ रहे यात्रियों से भी संक्रमण और फैल सकता है, इसलिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये फैसला किया है. Also Read - Chhattisgarh News: इस जिले ने की 600 ऑक्सीजन बेड और 25 हजार मेडिकल किट की व्यवस्था