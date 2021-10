New Covid Guidelines: देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर धीरे-धीरे कम हो रहा है. हालांकि संभावित तीसरी लहर की आशंका ने चिंता बढ़ा रखी है. कोरोना के रोजाना दर्ज किये जाने वाले मामले में भी लगातार कमी आई है. देश में अब 15-20 हजार केस ही रोजाना दर्ज किये जा रहे हैं. कोरोना की दूसरी लहर में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में भी रोजाना दर्ज किये जाने वाले मामले में भारी कमी आई है, वहीं केरल से आने वाले रिपोर्ट में भी कमी दर्ज की गई है. इन सबके बीच केंद्र सरकार ने भारत आने वाले विदेशी नागरिकों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है.Also Read - Coronavirus cases In India: एक दिन में 14,623 लोग हुए संक्रमित, 197 लोगों की हुई मौत

स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी ताजा गाइडलाइंस के मुताबिक विदेश से भारत आने वाले सभी यात्रियों को नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य किया गया है. Also Read - Coronavirus cases In India: कोरोना संक्रमण के एक्टिव मामले हुए बेहद कम, 13,058 लोग हुए संक्रमित

