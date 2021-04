Corona Positive Farooq Abdullah: नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष (National Conference president) एवं सांसद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला (Farooq Abdullah) को आज श्रीनगर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है. बता दें कि कुछ दिन पहले ही डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आयी थी. इसके बाद वह अपने घर में ही थे परंतु अब डॉक्टरों की सलाह और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए उन्हें श्रीनगर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है. Also Read - CoronaVirus ने एक दिन में ले ली 714 मरीजों की जान, छत्तीसगढ़ में शव दफनाने की जगह नहीं, फुल Lockdown की आहट?

फारूक अब्दुल्ला के बेटे और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपने ट्वीटर हैंडल पर अपने पिता के अस्पताल में भर्ती होने की जानकारी दी है. उन्होंने लिखा है कि मेरे पिता की बेहतर निगरानी के लिए डॉक्टरों की सलाह पर उन्हें श्रीनगर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है. नेशनल कांफ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने इस दौरान डॉ फारूक अब्दुल्ला के बेहतर स्वास्थ्य की कामना करने वाले उनके प्रशंसकों, राजनीतिज्ञों का आभार भी व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि उनकी दुआओं के लिए हमारा पूरा परिवार आभारी है. Also Read - CoronaVaccine Big News: छह महीने के बाद दी जाएगी Covaxin की तीसरी डोज, क्लीनिकल ट्रायल को मिली मंजूरी

National Conference president Farooq Abdullah admitted to hospital in Srinagar, tweets his son and party leader Omar Abdullah. Also Read - Coronavirus Return: चरम पर पहुंचा कोरोना, एक दिन में 81,000 से अधिक लोग संक्रमित

Farooq Abdullah had tested positive for #COVID19 on March 30th. pic.twitter.com/PVYL0G44kK

— ANI (@ANI) April 3, 2021