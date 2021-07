Corona Se Darte Nahin: कोरोना की रफ्तार कम हुई नहीं कि हिमाचल प्रदेश में बाहर के राज्यों से पहुंचने वाले टूरिस्टों का तांता लगा हुआ है. काफी संख्या में लोग घूमने के लिए शिमला पहुंच रहे हैं. शनिवार को रिज पर बड़ी संख्या में पर्यटक देखे गए, जिन्हें देखकर लगता है कि ये कोरोना की तीसरी लहर के आने से दी जा रही चेतावनी से अनभिज्ञ हैं और इनपर कोई असर ही नहीं पड़ता. जहां केंद्र और राज्य की सरकारें कोरोना की तीसरी लहर को लेकर आशंकित हैं, वहीं लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं है. इसकी बानगी शिमला में सोमवार को देखने को मिली है.Also Read - COVID Third Wave: देश में इस महीने दस्तक दे सकती है तीसरी लहर, ICMR ने कहा- पहले की तुलना में....

बता दें कि हिल स्टेशनों पर भीड़ के मसले पर हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने लोगों से कोरोना नियम मानने की अपील की है. कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को लेकर हिमाचल प्रदेश सरकार ने केवल सीमित संख्या में पर्यटकों और लोगों को शिमला के रिज और मॉल रोड में प्रवेश करने की अनुमति है और केवल वरिष्ठ नागरिकों को बेंचों पर बैठने की अनुमति दी गई है, लेकिन बावजूद इसके लोगों की भीड़ लगी रही.

#WATCH | Himachal Pradesh: A large number of tourists was seen at Shimla’s Ridge yesterday pic.twitter.com/zwvhk4d3C2

#WATCH | Himachal Pradesh: A large number of tourists was seen at Shimla's Ridge yesterday pic.twitter.com/zwvhk4d3C2

सीएम जयराम ठाकुर ने कहा है कि, ‘हम चाहते हैं कि पर्यटक हमारे राज्य में आएं लेकिन उन्हें कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए.’ ठाकुर ने कहा, ‘हाल ही में, शिमला, मनाली, धर्मशाला सहित कई शहरों में पर्यटकों की भारी भीड़ देखी गई. हमने ट्रैफिक काबू करने के लिए पुलिस बल तैनात करने और बारिश के दौरान नदियों में जाने के खिलाफ लोगों को चेतावनी देने का आदेश दिया है.’

#WATCH | Himachal Pradesh: Tourists were seen roaming at the Ridge in Shimla yesterday. pic.twitter.com/aAxfWMAWyn

