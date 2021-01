Covid Vaccination News: देश में वैक्सीनेशन की शुरुआत के साथ ही कोरोना के खिलाफ जंग तेज हो चुकी है. टीकाकरण के दौरान कई तरह के साइड इफेक्ट (Corona Tike ke Side Effect) भी सामने आ रहे हैं. इन घटनाओं को देखते हुए भारत बायोटेक (Bharat Biotech) और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (SII) ने फैक्टशीट जारी कर यह बताया है कि किन-किन लोगों को टीका नहीं लगवानी चाहिए. उधर, केंद्र सरकार ने मंगलवार को कहा कि कोविड-19 से बचाव के लिए टीका लेने वाले कुल लोगों में से महज 0.18 प्रतिशत में ही प्रतिकूल असर देखने को मिला, जबकि 0.002 प्रतिशत लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा जो कि बहुत निम्न स्तर है. Also Read - Delhi Schools Reopen: 10वी-12वीं के खुल गए स्कूल, नर्सरी में एडमिशन और बाकी क्लासेज कब शुरू होंगे, जानिए

नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) वीके पॉल ने कहा कि टीकाकरण के बाद दुष्प्रभाव और गंभीर समस्या अब तक नहीं देखने को मिली है. प्रतिकूल असर के नगण्य मामले आए हैं.

0.18% adverse events happened following immunization and 0.002% of people were hospitalized following immunization. These are fairly low and the lowest so far in the world in the first three days: Health Ministry #COVID19 pic.twitter.com/fP3biOhjRX

उन्होंने इस बात पर बल दिया कि दोनों टीके सुरक्षित हैं. केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा, ‘उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक टीकाकरण के बाद प्रतिकूल असर (एईएफआई) के अब तक केवल 0.18 प्रतिशत मामले आए हैं और केवल 0.002 प्रतिशत लोगों को ही अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जो कि निम्न स्तर है. जहां तक हमें पता है पहले तीन दिनों में प्रतिकूल असर का यह सबसे कम मामला है.’ उन्होंने कहा कि भारत में पहले दिन कोविड-19 टीकाकरण अभियान के तहत सबसे अधिक लोगों को टीके दिए गए.

We would like to reassure with the data we have seen that the two COVID19 vaccines are safe. The vaccine hesitancy should end. How will we defeat the pandemic then?: Dr VK Paul, Member, Niti Aayog pic.twitter.com/bGmLMIjN1K

— ANI (@ANI) January 19, 2021