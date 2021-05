India reports 3,48,421 new COVID19 cases and 4205 deaths in the last 24 hours: कोरोना वायरस ( Coronavirus) संक्रमण से भारत में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 4205 मौतें हुईं हैं और पिछले 24 घंटे में 3.48,421 से ज्‍यादा नए केस सामने आए हैं. देश में 4205 नई मौतों के बाद कुल मौतों की संख्या 2,54,197 हो गई है और सक्रिय मरीजों की कुल संख्या 37,04,099 हो गया है. मौतों के भयावह आंकड़ों के बीच राहत की बात यह है कि बीते 24 घंटे में 3,55,338 मरीज संक्रमण से हुए हैं. Also Read - लोगों की मदद के लिए आगे आया MapmyIndia, कर सकेंगे ऑक्सीजन से लेकर वैक्सीन व अस्पताल उपकरण की मुफ्त ट्रैकिंग

केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय द्वारा बुधवार को अपडेट आंकड़ों के मुताबिक, भारत में पिछले 24 घंटे में COVID19 के 3,48,421 नए मामले आने के बाद कुल पॉजिटिव

मामलों की संख्या 2,33,40,938 हो गई है. देश में पिछले 24 घंटे में 4205 नई मौतों के बाद कुल मौतों की संख्या 2,54,197 हो गई है. देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 37,04,099 है और डिस्चार्ज हुए मामलों की कुल संख्या 1,93,82,642 हो गई है.

देश में कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 17,52,35,991 हो गया है.