Coronavirus Updates May 11: देश में कोरोना की दूसरी लहर जारी है. कोरोना के कहर पर काबू पाने के लिए देश के ज्यादातर राज्यों में लॉकडाउन (Lockdown) जैसी पाबंदियां लागू है. लॉकडाउन (Complete Lockdown In India) की वजह से कई राज्यों में कोरोना के मामलों में कमी देखने को मिल रही है. इन सबके बीच केंद्र सरकार ने मंगलवार को कहा कि देश में कोविड-19 (Covid-19) के नए मामलों और संक्रमण से होने वाली मौतों में कमी आने के शुरुआती रुझान दिखने लगे हैं. सरकार के अनुसार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश और तेलंगाना उन 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हैं जहां कोविड-19 के रोजाना आ रहे नए मामलों में कमी आ रही है. स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पंजाब, असम, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश, मेघालय और त्रिपुरा उन 16 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में से हैं जहां जहां रोजाना आ रहे कोविड-19 के नए मामलों में वृद्धि हो रही है. पिछले दो सप्ताह से जिन जिलों में नए मामलों में कमी आई है, उनमें महाराष्ट्र के पुणे, नागपुर, पालघर और नासिक, उत्तर प्रदेश के लखनऊ, वाराणसी और कानपुर नगर, मध्य प्रदेश के भोपाल और ग्वालियर, गुजरात में सूरत, बिहार में पटना, झारखंड में रांची, छत्तीसगढ़ में दुर्ग और राजस्थान में कोटा शामिल हैं. Also Read - Gujarat Lockdown Update: गुजरात के 36 शहरों में एक हफ्ते बढ़ा Night Curfew, अब 18 मई तक लागू रहेंगी पाबंदियां...

कोरोना के कहर में आई कमी