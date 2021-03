Corona Vaccination In India: पूरे देश में कोरोना वैक्सीनेशन (Corona Vaccination) चल रहा है. 60 वर्ष से ज्यादा उम्र वाले लोगों का कोरोना टीकाकरण किया जा रहा है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय (Health Ministry) ने बताया कि देश में अब तक कोविड-19 (Covid-19) टीके की 4.36 करोड़ खुराक दी गई है जिनमें से 16.12 लाख खुराक अकेले शनिवार को दी गई. मंत्रालय ने बताया कि इन आंकड़ों में 77,63,276 स्वास्थ्य कर्मी हैं, जिन्हें टीके की पहली खुराक दी गई है और 48,51,260 स्वास्थकर्मी ऐसे हैं जिन्हें टीके की दूसरी खुराक दी जा चुकी है. Also Read - Corona Vaccination in India: नोएडा में 04 साल की उम्र के बजुर्ग ने लगवाया कोरोना टीका

अग्रिम मोर्चे (Front Line Health Workers) पर काम करने वाले 80,49,848 कर्मियों को टीके की पहली खुराक तथा 25,41,265 कर्मियों को टीके की दूसरी खुराक दी गई है. स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि वहीं टीका लगवाने वाले 1,69,58,841 लाभार्थी 60 वर्ष से ज्यादा की उम्र के हैं जबकि 35,11,074 लाभार्थी 45 साल या उससे ऊपर के वे लोग हैं जो कई गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं. Also Read - Corona Vaccination 2nd Phase 1 March: आज से आप भी ले सकते हैं Corona Vaccine, जानिए जरूरी बातें...

मंत्रालय ने बताया कि शनिवार शाम सात बजे तक प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक अबतक देश में कोविड-19 टीके की 4,36,75,564 खुराक दी जा चुकी है. इनमें से टीके की 16,12,172 खुराक शनिवार को दी गई. गौरतलब है कि पूरे देश में 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीनेशन चल रहा है. कोरोना टीकाकरण के पहले चरण में स्वास्थकर्मी को टीका लगाया गया वही टीकाकरण के दूसरे चरण में 60 से अधिक वर्ष के बुजुर्गों को और 45 से अधिक वर्ष के लोग जो किसी गंभीर बिमारी से जूझ रहे है उन्हें कोरोना का टीका लगाया जा रहा है. Also Read - केवल 4 प्रतिशत लाभार्थियों ने ली कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक, 77.66 लाख से अधिक कर्मियों को लग चुका है टीका