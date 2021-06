Corona Vaccination New Guidelines: देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन का काम काफी तेजी से चल रहा है. केंद्र सरकार ने 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों के लिए वैक्सीनेशन फ्री कर दी है. अब इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम को और गति देने के लिए सरकार ने एक अहम फैसला किया है. इसके अनुसार अब कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए कोविन ऐप या वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता भी खत्म कर दी गई है. Also Read - Uttar Pradesh (UP) News Update: टीकाकरण के लिए जानकारी जुटाने पर महिला संग मारपीट, ग्रामीण बोले- हमें नहीं लगवानी वैक्सीन

सरकार के मुताबिक कोई भी शख्स अब अपने नजदीकी वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर ऑन साइट रजिस्ट्रेशन करवा सकता है और वहीं पर वैक्सीन लगवा सकता है. Also Read - अब आपको कोरोना वैक्सीन चुनने की है आजादी, क्या चाहिए..कोविशील्ड, कोवैक्सीन या स्पूतनिक....

ऐप या वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता खत्म किए जाने की वजह से अब इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करने वाले लोग भी आसानी से कोरोना का टीका लगवा सकते हैं. ऐप या वेबसाइट पर वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य बनाने के सरकार के आदेश का विपक्ष आलोचना करता रहा है. विपक्ष का कहना है कि इस नियम से देश का गरीब और निचला तबका जो इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करता है वो वैक्सीनेशन से वंचित है. इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार से सवाल किया था. Also Read - Covid-19 Vaccine Registration:18+लोग आज Aarogya Setu App & UMANG App पर करें रजिस्ट्रेशन, जानिए कैसे

प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी पीआईबी की ओर जारी एक बयान में कहा गया है कि कोविन ऐप या वेबसाइट टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के कई तरीकों में से एक है. इसके अलावे भी टीकाकरण के रजिस्ट्रेशन कराने के कई तरीके हैं. आप सीधे सेंटर पर जाकर अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं.

इसमें कहा गया है कि कोरोना टीकाकरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हेल्थ वर्कर्स और आशा कार्यकर्ता ग्रामीण और स्लम इलाकों में जाकर ऑन साइट रजिस्ट्रेशन करने का काम कर रहे हैं.

इस बयान में कहा गया है कि देश में 13 जून तक कोविन पर 28.36 करोड़ लाभार्थियों का पंजीकरण हुआ था. इसमें से 16.45 करोड़ का रजिस्ट्रेशन ऑन साइट किया गया.