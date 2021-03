Corona vaccination Registration process on Arogya Setu App: 1 मार्च से कोरोना के टीकाकरण का दूसरा चरण शुरू हो चुका है. ऐसे में सरकार की तरफ से कहा गया है कि अब वैक्सीन लगवाने के लिए लोग Aarogya Setu App से भी रिजस्ट्रेशन करा सकते हैं. इस ऐप पर लोग नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके वैक्सीन के लिए अप्वांइटमेंट ले सकते हैं. Also Read - Corona Vaccination Latest Updates: सुप्रीम कोर्ट के 30 में से 29 जजों को आज लगेगा टीका, नहीं मिलेगा ऑप्शन

कैसे करें रजिस्ट्रेशन (Registration process on Arogya Setu App)

1- सबसे पहले आपको आरोग्य सेतु ऐप में CoWin tab पर जाना होगा. यहां आपको वैक्सीनेशन टैब का विकल्प दिखाई देगा. इस पर आपको टैप करना होगा.

2- अब रजिस्ट्रेशन पेज आपके सामने खुल जाएगा. यहां आपसे मांगी गई जानकारियों को सबमिट करना होगा. साथ ही आपसे दस्तावेज भी मांगे जाएंगे.

3- अगर रिजस्ट्रेशन कर रहा शख्स सीनियर सीटीजन की श्रेणी में आता है तो रजिस्टर के बटन पर क्लिक करे, अगर वह किसी गंभीर बिमारी से जूझ रहा है तो Do you have any comorbidities (pre-existing medical conditions) पर क्लिक करना होगा. वहीं 45 से 60 साल के लोगों को मेडिकल सर्टिफिकेट ले जाना होगा. रजिस्टर होने के बाद आपके रजिस्टर्ड फोन नंबर पर कंफर्मेंशन मैसेज भेजा जाएगा.

4- रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के पूरा होने के बाद आपका अकाउंट डिटेल दिखेगा. बता दें कि एक व्यक्ति दर्ज किए गए मोबाइल नंबर से 4 लोगों को जोड़ सकता है. इसके लिए आपको ऐड बटन पर क्लिक करना होगा. जिसके बाद आप अन्य लोगों की जानकारियों को रजिस्टर करा सकते हैं.

5- रजिस्टर्ड नामों के डिटेल के सामने आपको एक्शन का कॉलम दिखाई देगा. यहां आप कैलेंडर के ऑइकॉन पर क्लिकर करके अप्वाइंटमेंट ले सकते हैं.

6- इसके बाद अगले पेज पर आपके सामने ‘Book Appointment for Vaccination’ का पेज खुलेगा. यहां आप अपनी जानकारी को भरने के बाद SEARCH के बटन पर क्लिक कर दें.

7- इसके बाद आपके नजदीकी वैक्सीनेशन सेंटर्स की लिस्ट आपके सामने प्रदर्शइत होगी. आप इनमें से किसी भी एक सेंटर को चुन सकते हैं और दिए गए तारीख पर जाकर कोरोना का टीका लगवा सकते हैं. बता दें कि आप अपनी सुविधा के अनुसार तारीख का वैक्सीनेशन सेंटर का चयन कर सकते हैं.

8- आपके सामने पेज पर Appointment Confirmation का विकल्प होगा जिसे आपको कंफर्म करना होगा.

9- अंत में आपके सामने Appointment Successful का पेज दिखेगा. इसके बाद आप अपने वैक्सीनेशन डिटेल को डाउनलोड भी कर सकते हैं.