corona vaccine for children in india : पूरे देश में भले ही कोरोना की दूसरी लहर (Second Covid wave) धीमी पड़ने के संकेत मिल रहे हों लेकिन विशेषज्ञों की मानें तो अब तीसरी लहर (third wave) का खतरा मंडरा रहा है. ऐसे में कहा जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर बच्चों (Coronavirus in Children) को अपनी चपेट में ले सकती है. इसी को देखते हुए अब बच्चों में भी कोरोना वैक्सीन (corona vaccine for children) लगाए जानी की मांग तेज हो रही है. हालांकि डॉक्टरों को कहना है कि बच्चों को वैक्सीन देने में अभी वक्त लग सकता है. Also Read - पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर Michael Hussey का बड़ा बयान, 'भारत में इस साल T20 World Cup का आयोजन मुश्किल'

एम्स की COVID-19 टास्क फोर्स के चेयरपर्सन व चिकित्सा विभागाध्यक्ष डॉ. नवीत विग (Dr Naveet Wig) ने बताया कि बच्चों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं जा सकती है इसलिए जब तक पूरा डाटा सामने नहीं आ जाता तब तक बच्चों को कोरोना वैक्सीन नहीं दी जाएगी. उन्होंने गुरुवार को कहा, “बच्चों के लिए उपलब्ध वैक्सीन की मात्रा और सुरक्षा डेटा उपलब्ध होने के बाद, टीके लगाए जाएंगे. बच्चों की सुरक्षा के मामले में हम कोताही नहीं बरत सकते. हमें तीसरी लहर को नहीं आने देना है.” Also Read - Mucormycosis/Black Fungus: ब्लैक फंगस पर AIIMS ने जारी की दिशानिर्देश, कैसें करें पहचान, क्या हैं लक्षण?

उन्होंने कहा, “हमें अपनी पॉजिटिविटी रेट को कम रखना है और अपनी रणनीतियों को हर समय बदलते रहना है. इस वायरस से निपटने के लिए कोई एक फॉर्मूला नहीं है. जन समर्थन और जानकारी सबसे महत्वपूर्ण है.” Also Read - Mucormycosis/Black Fungus: AIIMS ने जारी की ब्लैक फंगस पर गाइडलाइन, जानें क्या है लक्षण, कैसे करें बचाव