Corona Vaccine For Children: पूरे देश में बच्चों का टीकाकरण तीन जनवरी से शुरू हो रहा है और इसके लिए रजिस्ट्रेशन एक जनवरी से शुरू हो रहा है. फिलहाल 15 से 18 साल के किशोरों का वैक्सीनेशन शुरू होगा और उनके लिए कोवैक्सीन टीके का ही विकल्प उपलब्ध होगा. अभी कोवैक्सीन (Covaxin) ही एक मात्र ऐसी वैक्सीन है, जिसको 15 से 18 साल के लिए EUL (Emergency Use Listing) से मंजूरी मिली है. 3 जनवरी से शुरू होने वाले टीकाकरण में जो किशोर (बच्चे) 2007 या उससे पहले जन्म लिए हैं वो सभी इस पहली श्रेणी में टीकाकरण के पात्र हैं. किशोर अपना पंजीकरण ऑनलाइन या ऑनसाइट खुद करा या किसी से करवा सकते हैं.Also Read - Corona Vaccine In India Update: बड़ी खबर, Covovax, Corbevax, Molnupiravir को मिली मंजूरी, टीकाकरण की रफ्तार होगी तेज

Union Health Ministry advises States/UTs to train vaccinators for the administration of vaccines to 15-18yr olds. The Ministry says dedicated centres can be established for the same, and only Covaxin will be administered with a proper training: Sources

