Corona Vaccine In India Update: देश मे टीकाकरण को रफ्तार देने के लिए दो और कोरोना वैक्सीन और एक कोरोना की टैबलेट को आज केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) से आपात मंजूरी मिल गई है. बता दें कि केन्द्रीय औषधि प्राधिकरण की एक विषय विशेषज्ञ समिति (Subject Expert Committee) ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (Serum Institute of India,SII) के कोविड टीके कोवोवैक्स (Covovax) और बायोलॉजिकल ई कंपनी के टीके कोर्बेवैक्स (Corbevax) को और एंटीवायरल दवा (Anti-viral drug Molnupiravir) को अपनी मंजूरी दे दी है. इसकी जानकारी देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुर मांडविया ने बताया कि इन दो टीकों और दवा को मंजूरी दे दी गई है. इसके बाद टीकाकरण की रफ्तार और तेज हो जाएगी.

Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO) under the Ministry of Health and Family Welfare has given emergency use authorization approval to COVID19 vaccines Covovax & Corbevax and Anti-viral drug Molnupiravir, says Health Minister Dr Mansukh Mandaviya. pic.twitter.com/RC22KhRBCQ

