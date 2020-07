Corona Vaccine in India Update: कोरोना वायरस का प्रकोप दुनिया भर में बढ़ता ही जा रहा है. भारत में भी इस महामारी ने तबाही मचा रखी है. कोरोना वायरस के चलते देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार भी धीमी हो चली है और मरीजों की संख्ता तेजी से बढ़ रही है. भारत में अभी तक कोरोना वायरस के 10 लाख से अधिक मरीज मिल चुके हैं. जहां शुरुआती दौर में सैकड़ों में कोरोना के मरीज सामने आ रहे थे तो वहीं अब मरीजों की संख्या हजारों में पहुंच गई है. बीते गुरुवार को देश में 32,695 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले, जिसके साथ देश में कोरोना मरीजों की संख्या 10 लाख के पार पहुंच गई है. वहीं इस महामारी से 25,602 मरीजों की जान जा चुकी है. ऐसे में ना सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया की निगाहें कोरोना वायरस की वैक्सी (Coronavirus Vaccine)न के इंतजार में हैं. Also Read - Lockdown in Goa Update: आज से लागू हुआ लॉकडाउन, 10 अगस्त तक जारी रहेगी पाबंदी, पढ़ें दिशा-निर्देश

हाल ही में कोरोना वायरस की वैक्सीन (Covid19 Vaccine) को लेकर कई तरह के दावे सामने आए, लेकिन लोगों को अभी भी वैक्सीन का इंतजार है. देश में जहां तेजी से कोरोना वायरस के मरीजों में वृद्धि हो रही है, वहीं लोगों को उम्मीद है कि वैक्सीन के आते ही सब ठीक हो जाएगा. कई देश वैक्सीन को लेकर आशाजनक परिणाम दिखा रहे हैं और इसके जरिए रोगियों के तेजी से ठीक होने में मदद का दावा कर रहे हैं.

बता दें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी इस दिशा में तेजी से काम कर रही है. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्रा जेनेका के साथ मिलकर कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार करने पर काम कर रही है. कोरोना वैक्सीन को लेकर दावा किया जा रहा है कि ऑक्‍सफोर्ड और एस्ट्रा जेनेका की तरफ से कोरोना वायरस की वैक्‍सीन की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है.

ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्रा जेनेका की संभावित वैक्सीन अभी अपने तीसरे फेज पर है. मतलब इंसानों पर इस वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो चुका है. हालांकि, अभी तक इसके फेज 1 के नतीजे पब्लिक नहीं किए गए हैं. भारत की बात करें तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, केवल दो राज्य, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में देश के कुल सक्रिय कैस का 48% हिस्सा है.