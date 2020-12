corona vaccine in india latest updates in hind: भारत में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित कोविड-19 के टीके (corona vaccine in india) की 40-50 मिलियन खुराक बनकर तैयार हैं. अब टीका बनाने वाली कंपनी को भारत सरकार की मंजूरी का इंतजार है. ये जानकारी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला ने सोमवार को दी. Also Read - वायरस के खिलाफ लड़ाई में ऐतिहासिक दिन, इन देशों में शुरू हुआ कोरोना का टीकाकरण

उल्लेखनीय है कि ऑक्सफोर्ड के टीके का भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एसआईआई) से करार है और बृहस्पतिवार से पहले ब्रिटेन में इसे मंजूरी मिलने की उम्मीद है, जिसके बाद सबसे असुरक्षित वर्गों के टीकाकरण में तेजी आएगी. Also Read - Corona Vaccination in India: इस शहर में शुरू हुआ कोरोना टीका के लिए पंजीकरण, अभी ऑनलाइन करें रजिस्टर

इसको लेकर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला ने कहा, “हमारे पास कोविशिल्ड (Covishield) की 40-50 मिलियन खुराक हैं. एक बार जब हमें कुछ दिनों में विनियामक अनुमोदन मिल जाता है, तो यह सरकार को तय करना होगा कि वे कितनी खुराक ले सकते हैं और कितनी तेजी से ले सकते हैं. हम जुलाई 2021 तक लगभग 300 मिलियन खुराक का उत्पादन करेंगे.” Also Read - Corona vaccine in Gurugram: गुरुग्राम में 35 हजार स्वास्थ्य कर्मियों को उपलब्ध होगी कोरोना वैक्सीन, जनवरी में शुरू हो सकता है टीकाकरण अभियान