Corona Vaccine: देश में कोरोना का कहर जारी है. कोरोना पर काबू पाने के लिए लॉकडाउन के साथ-साथ वैक्सीनेशन अभियान भी जोरों पर है. भारत में अभी 18 साल के ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है. देश में फिलहाल दो वैक्सीन (कोविशील्ड और कोवैक्सीन) दी जा रही है. साथ रूसी वैक्सीन स्पुतनिक V के इमरजेंसी इस्तेमाल की भी इजाजत मिल गई है. कुछ जगहों पर इसका इस्तेमाल भी शुरू हो गया है. इन सबके बीच भारत से वैक्सीन की कमी और उसके निर्यात को लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे है.

देश वैक्‍सीन की कमी की खबरों के बीच बीच सीरम इंस्‍टीट्यूट ऑफ इंडिया (SII) के CEO अदार पूनावाला (Adar Poonawalla) ने मंगलवार को बयान जारी कर कहा कि उन्होंने देश के 'लोगों की कीमत' पर कभी वैक्सीन का निर्यात नहीं किया है. बता दें कि भारत में कोवीशील्ड (Covishield) का उत्पादन सीरम इंस्टीट्यूट कर रही है. सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि हम दुनिया के दो सबसे अधिक आबादी वाले देशों में से एक हैं और इतनी बड़ी आबादी का वैक्सीनेशन अभियान 2 से 3 महीने में पूरा नहीं किया जा सकता है. पूरी दुनिया की आबादी को पूरी तरह से टीका लगने में 2-3 साल लगेंगे.

We're amongst 2 most populous countries in the world, a vaccination drive for such large population can't be completed within 2-3 months, as several factors & challenges are involved. It'd take 2-3 yrs for entire world population to get fully vaccinated: Serum Institute of India

— ANI (@ANI) May 18, 2021