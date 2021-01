Covid Vaccine News: देश में 16 जनवरी से शुरू होने वाले कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारियां जोरों पर है. सरकार ने एक दिन पहले ही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (SII) को कोरोना की वैक्सीन ‘Covishield’ का आधिकारिक ऑर्डर दिया था. सीरम इंस्टीट्यूट ने मंगलवार को पुणे से देश के कई शहरों में वैक्सीन की पहली खेप भेज दी है. Oxford और एस्ट्राजेनेका के कोरोना टीके Covishield का उत्पादन करने वाली सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (SII) के CEO अदार पुनावाला (Adar Poonawalla) ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताया. मालूम हो कि सीरम इंस्टीट्यूट वैक्सीन के एक डोज के लिए सरकार से 200 रुपये (Covid Vaccine Price) ले रही है. Also Read - वैक्सीन की पहली खेप पहुंची दिल्ली एयरपोर्ट, अब Covid 19 से होगी खुली जंग

न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए अदार पुणावाला (Adar Poonawalla) ने बताया कि बाजार में लोग किस दर पर यह टीका खरीद पाएंगे. पूनावाला ने कहा कि सरकार की अपील पर 10 करोड़ डोज 200 रुपए प्रति डोज (Covishield Market Price) की ‘विशेष कीमत’ पर दी गई है, ताकि आम लोगों, जरूरतमंद और स्वास्थ्यकर्मियों की मदद हो सके. उन्होंने कहा, ‘पहले 10 करोड़ डोज के लिए हमने कोई मुनाफा नहीं लेने का फैसला किया है. हम देश और सरकार की मदद करना चाहते हैं.’ पूनावाला ने यह भी कहा कि इसके बाद सरकार को टीके की लागत कीमत 200 रुपए से कुछ अधिक मूल्य देना होगा. Also Read - Covid Vaccination Drive: सीरम इंस्टीट्यूट को सरकार की तरफ में मिला 'Covishield' का आधिकारिक ऑर्डर, वैक्सीन की कीमत का भी खुलासा

बाजार मूल्य के बारे में सीरम SII के सीईओ ने कहा, ‘हम इसे बाजार में 1000 रुपए में बेचेंगे. हालांकि इसके लिए अभी सरकार ने इजाजत नहीं मिली है. उन्होंने बताया कि सरकार से मंजूरी मिलने के बाद इसे बाजार में बेचेंगे. उन्होंने कहा कि अगर सरकार की तरफ से मंजूरी मिलती है तो हम इसे खुले बाजार में भेज सकते हैं. उसके लिए हमारे पास स्टॉक है. Also Read - PM CMs Meeting: मुख्यमंत्रियों संग बैठक में बोले PM मोदी- 3 करोड़ फ्रंटलाइन वर्करों के टीकाकरण का खर्च केंद्र वहन करेगा

We're trying to supply vaccine to Africa, South America. So we're doing a little bit everywhere. So we'll try to keep everyone happy: Adar Poonawalla, CEO and Owner, Serum Institute of India#Covishield https://t.co/WioZLWw9zu

