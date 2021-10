Corona Vaccine Update: भारत बायोटेक (Bharat Biotech) की वैक्सीन ‘कोवैक्सीन’ (Covaxin) को विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की आपातकालीन उपयोग की मंजूरी के लिए अब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा. विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से कहा गया है कि इसपर अगले हफ्ते फैसला होने की उम्मीद है.Also Read - Corona Vaccine For Children: भारत में कब लगेगी बच्चों को कोरोना वैक्सीन, कितना करना होगा इंतजार, जानिए जवाब

बता दें कि हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक द्वारा विकसित कोविड वैक्सीन कोवैक्सीन का भारत में फिलहाल आपात इस्तेमाल की इजाजत है. WHO की मंजूरी के बाद ही इसे दुनिया भर के अधिकांश देशों द्वारा स्वीकृत वैक्सीन माना जाएगा. Also Read - Corona Vaccine: खत्म होने वाला है भारत बायोटेक का इंतजार, WHO से जल्द मिल सकती है मंजूरी

WHO & an independent group of experts are scheduled to meet next week to carry out the risk/benefit assessment and come to a final decision whether to grant Emergency Use Listing to Covaxin.#COVID19pic.twitter.com/jJyS1hiz44

— World Health Organization (WHO) (@WHO) October 5, 2021