Corona Vaccine Update: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया (Mansukh Mandaviya) ने गुरुवार को विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की मुख्य वैज्ञानिक डॉ. सौम्या स्वामीनाथन (Soumya Swaminathan) से मुलाकात की. इस दौरान भारत बायोटेक के कोविड​​-19 रोधी टीके कोवैक्सीन के लिए वैश्विक स्वास्थ्य निकाय की मंजूरी पर चर्चा हुई. मनसुख मांडविया ने ट्वीट किया, ‘WHO की मुख्य वैज्ञानिक डॉ. सौम्या स्वामीनाथन के साथ मुलाकात की. भारत बायोटेक के कोविड​​-19 रोधी टीके कोवैक्सीन को WHO की मंजूरी के संबंध में सार्थक चर्चा हुई. डॉ. सौम्या ने कोविड-19 की रोकथाम में भारत के प्रयासों की सराहना की.’Also Read - स्टडी में खुलासा, 'कोविशील्ड, कोवैक्सीन की एक-एक खुराक से बेहतर रोग प्रतिरोधक क्षमता हो सकती है विकसित'

राज्यसभा को पिछले महीने बताया गया था कि भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन को आपातकालीन उपयोग सूची (EUL) में शामिल कराने के लिए 9 जुलाई को सारे जरूरी दस्तावेज जमा कर दिए थे और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने समीक्षा प्रक्रिया शुरू कर दी है. यह पूछे जाने पर कि क्या यह सरकार के संज्ञान में आया है कि भारत में इस्तेमाल किए जाने वाले कोवैक्सीन टीके को कई देशों द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने लिखित जवाब में कहा था कि सरकार को पता है कि वर्तमान में Covaxin डब्ल्यूएचओ की आपातकालीन उपयोग सूची का हिस्सा नहीं है. Also Read - Johnson & Johnson की सिंगल डोज कोविड-19 वैक्‍सीन को मिली आपात इस्तेमाल की मंजूरी

Held a meeting with Dr Soumya Swaminathan, Chief Scientist of @WHO

We had a productive discussion on WHO’s approval of @BharatBiotech’s COVAXIN.@DoctorSoumya also appreciated India’s efforts for the containment of #COVID19 pic.twitter.com/5gnAOQkeT3

— Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) August 12, 2021