Covid Vaccine Updates: देश में कोरोना का कहर जारी है. भारत में कोरोना वायरस (Coronavirus) से अब तक 87 हजार से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और 1 लाख 28 हजार से ज्यादा की मौत हो चुकी है. कोरोना की वैक्सीन को लेकर भी देश में कई तरह के शोध चल रहे हैं. उम्मीद की जा रही है कि जल्द की हमें इस दिशा में कोई बड़ी खुशखबरी सुनने को मिलेगी. भारत में कोरोना की कई वैक्सीन परीक्षण के अलग-अलग दौर में हैं. कोरोना की वैक्सीन (Covid Vaccine) बनने के बाद इसे देश के हर नागरिक तक पहुंचाने के लिए भी सरकार की तरफ से तैयारी की गई है. Also Read - कोरोना संक्रमण से ठीक हुईं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, खुद ट्वीट कर दी यह जानकारी...

उधर, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) प्रमुख टेड्रोस एडनोम घेब्रयासस (Tedros Adhanom Ghebreyesus) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) को Covax के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और Corona Vaccine बन जाने पर दुनिया भर के लिए उसकी उपलब्धता की बात करने को लेकर धन्यवाद दिया. Also Read - Delhi Corona Update: दिल्ली में कोरोना के तोड़े अब तक के सभी रिकॉर्ड, 8 हजार से ज्यादा नए मामले आए सामने

उन्होंने हिंदी में ट्वीट कर लिखा, ‘धन्यवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, COVAX के प्रति आपकी मजबूत प्रतिबद्धता और COVID-19 वैक्सीन को वैश्विक स्तर पर उपलब्ध कराने पर ज़ोर देने के लिए. महामारी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, और हम इसे समाप्त करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे.

WHO प्रमुख ने एक अन्य ट्वीट में लिखा, ‘नमस्ते, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी, आपसे ट्रेडिशनल मेडिसिन के संदर्भ में ज्ञान, अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए सहयोग और मजबूत करने पर बातचीत हुई. WHO वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य में और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज में भारत के नेतृत्व का स्वागत करता है!

प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) की तरफ से एक बयान जारी किया गया, जिसमें पीएम मोदी ने कोविड-19 महामारी में दुनिया भर के बीच समन्वय बनाने को लेकर WHO के अहम योगदान की प्रशंसा की. उन्होंने कहा कि इस दौरान दूसरी बीमारियों की लड़ाई को कमजोर नहीं पड़ने देना है और विकासशील देशों में स्वास्थ्य व्यवस्था में सहयोग के अहम का उल्लेख किया. रिलीज में बताया गया कि पीएम मोदी ने WHO प्रमुख को 13 नवंबर को आर्युवेद दिवस पर ‘Ayurveda for COVID-19’ की थीम के तहत किए जा रहे आयोजन की भी बात की.

(इनपुट: ANI)