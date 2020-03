नयी दिल्ली: देश में कोरोना वायरस के पांच नये मामले सामने आने के बाद सोमवार को संक्रमित लोगों की कुल संख्या 44 पर पहुंच गई. स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने यह जानकारी दी. अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और जम्मू-कश्मीर तथा केरल के एर्णाकुलम से एक-एक नया मामला सामने आया है. उन्होंने बताया कि देश में कोरोना वायरस से अब तक किसी की भी मौत की खबर नहीं है. मंत्रालय ने एक बयान जारी कर स्पष्ट किया कि रविवार को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में अस्पताल के पृथक वार्ड में जिस व्यक्ति की मौत हुई थी वह कोविड-19 की जांच में निगेटिव पाया गया था. उसे सऊदी अरब से लौटने के बाद कोरोना वायरस के लक्षणों के संदेह में अस्पताल में भर्ती कराया गया था. नब्बे से अधिक देशों में कोरोना वायरस से 1,10,041 लोग संक्रमित पाये गये हैं और इससे 3,825 लोगों की मौत हुई है. आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि भारत ने कहा है कि वह ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए सोमवार की रात वहां एक सैन्य परिवहन विमान भेजेगा. ईरान में लगभग 2,000 भारतीय रह रहे हैं, जहां सात हजार लोग इस वायरस से संक्रमित पाये गये है और 237 लोगों की मौत हुई है.

Ministry of Health and Family Welfare: One more case has been reported from Punjab. Thus, as of now there are 44 confirmed cases of #COVID19 in the country (3 positive cases from Kerala which are now discharged). #Coronavirus pic.twitter.com/fEcXqRj1Z9

